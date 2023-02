Linha 2 do metrô opera com lentidão após roubo de cabos

Os passageiros que usam o metrô enfrentam dificuldade para usar o sistema na manhã desta terça-feira (7). Os trens estão operando com intervalo maior entre as estações Aeroporto e Mussurunga, que compõem a linha 2.

Segundo a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, o motivo do transtorno foi mais um furto de cabos. "As equipes de manutenção da concessionária já estão atuando para normalizar a operação na Linha 2 do metrô", diz a empresa.

Por causa da lentidão na saída dos trens, as estações estão lotadas. A linha 1, segundo a CCR não foi afetada pelo problema.