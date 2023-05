Linha Direta exibe cenas fortes do menino Henry Borel e telespectadores ficam chocados

rama Linha Direta, exibido nesta quinta-feira (18), conseguiu mostrar o passo a passo da more do menino Henry Borel, supostamente morto pelo padrasto, Doutor Jairinho.

A defesa de Jairinho tentou impedir a exibição do programa, mas a Globo conseguiu a permissão após o ministro do STF, Gilmar Mendes, fazer a autorização.

No programa, o apresentador Pedro Bial mostrou cada passo do menino antes da morte, inclusive, o momento em que a mãe do menor, Monique Medeiros, está no elevador do prédio com o filho no color, morto.

"As câmeras mostram novamente os três no elevador, só que dessa vez, Henry já está morto. O relógio do circuito de segurança marca 4:09 quando eles descem (…) nesse período, Jairinho tenta fazer uma respiração boca a boca no menino, que não reage", diz Pedro Bial.

As imagens pesadas, inclusive, o perito mostrando as lesões da criança, deixaram os telespectadores e internautas chocados com a crueldade cometida contra o menor.

"Como puderam fazer isso? Um menino perfeito", disse um seguidor. "Eu espero que a Justiça seja feita, porque essa cena do menino no elevador, morto, foi demais", pediu outra.