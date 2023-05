‘Linha Direta’ reestreia com ‘caso Eloá’, feminicídio que abalou o Brasil em 2008

Após um intervalo de 16 anos, retorna, nesta semana, para a programação da TV Globo o programa “Linha Direta”, que será apresentado por Pedro Bial. Na reestreia, marcada para o dia 4 de maio, a edição irá exibir de feminicídio ocorrido na cidade de Santo André, em São Paulo, no ano de 2008.

Conhecido como ‘caso Eloá’, o programa relembrará os passos do sequestro em cárcere privado, seguido de morte, que teve como algoz Lindemberg Fernandes Alves, de 22 anos. Em 13 de outubro daquele ano, ele invadiu o apartamento da ex-namorada, Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, no momento em que ela e amigas faziam trabalhos escolares.

Eloá foi mantida em cárcere por mais de 100 horas, até que policiais explodiram a porta do imóvel e entraram em luta corporal com Lindemberg, que disparou contra as duas reféns. Uma amiga de Eloá, Nayara, saiu andando do apartamento. Ela foi atingida com um tiro no rosto. Eloá deixou a casa nos braços de um policial, e foi socorrida a um hospital, onde morreu em seguida. A adolescente foi atingida por dois tiros. O sequestrador foi preso. O caso foi televisionado a exaustão à época.

Como nas temporadas anteriores, o programa conta as histórias com o apoio de dramatizações. Na reestreia, os telespectadores acompanharão as atrizes Julia Daltro (Eloá) e Giovanna Linhares (como Nayana, a amiga de Eloá), além de André Mello (Lindemberg).

O “Linha Direta” foi ao ar pela primeira vez em 1990, inspirado em similares do gênero "true crime" (crimes reais) da TV americana. Após um intervalo, voltou para a programação em 1999, ficando no ar até 2007.