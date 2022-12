Linhas de ônibus de Salvador terão atendimento modificado a partir deste sábado (17)

Para otimizar o atendimento do transporte em regiões de grande circulação em Salvador, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) fará mudanças no atendimento de nove linhas de ônibus a partir deste sábado (17). Com isso, os usuários de bairros como Alto do Coqueirinho, Ribeira e Santa Cruz, entre outros, devem ficar atentos às alterações. Todo o atendimento poderá ser feito através de integração com outras linhas de ônibus.

Com o início da operação do BRT, entre a Rodoviária e o Itaigara, sete linhas deixarão de circular pela região da Avenida ACM. Desta forma, o usuário deverá utilizar o BRT, ganhando mais agilidade no deslocamento.

No bairro de Santa Cruz, por exemplo, quem utiliza a linha 0710 – Santa Cruz x Aquidabã sentido Brotas, Barroquinha ou Campo da Pólvora, deverá utilizar uma das linhas com destino ao Itaigara e, de lá, integrar com outras opções que tenham estes locais como destino, como por exemplo as linhas 1614 ou 0125. Já para a região da Sete Portas e Ladeira dos Bandeirantes o usuário deve seguir até o supermercado Atakadão, na Avenida ACM, e integrar com a linha 0339 – Rodoviária Circular.

O atendimento entre a Ribeira e a Boca do Rio também será modificado. Quem tem como destino a Avenida Bonocô, Ribeira ou Comércio deve utilizar a linha 0933 – Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé e, na Rodoviária, integrar com outras opções que tenham estes locais como destino, como as linhas 0933, 0125, 0218, 1372 ou 1634. Para a Boca do Rio, o usuário deverá ir até o Terminal Acesso Norte com a linha 1145 e integrar com a 1158 ou 1158-01.

Os usuários das linhas 1622 - Alto do Cabrito/Boa Vista do Cabrito x Pituba e 1652 - São João do Cabrito x Pituba também devem ficar atentos às mudanças no atendimento. Em ambos os casos, os usuários devem integrar na Estação Pirajá com a 1347 – Estação Pirajá x Pituba, com destino ao Caminho das Árvores e Avenida Paulo VI, ou com a 1341 – Estação Pirajá x Barra 2 para o Itaigara e Avenida Manoel Dias da Silva.

Na Estação Mussurunga, duas linhas passarão por mudanças. São elas a 1051 – Estação Mussurunga x Barra 1 e a 1052 – Estação Mussurunga x Barra 2. Em ambos os casos, o usuário deverá utilizar o metrô até a estação de transbordo mais próxima do seu destino e, de lá, integrar com o BRT ou outra linha de ônibus, como a 1230, na Rodoviária, para a Heitor Dias ou Sete Portas, 1144 no Terminal Acesso Norte para o Comércio, ou 0136 na Lapa para a Avenida Centenário. Todas as opções podem ser conferidas na tabela ao final do texto.

Nova linha – Para substituir o atendimento das linhas 1018 – Alto do Coqueirinho x Campo Grande e 1076 – Alto do Coqueirinho x Metrô Imbuí foi criada uma nova linha, a 1017 – Alto do Coqueirinho/Km 17 x Metrô Pituaçu. A nova linha passará pela orla, que já era atendida por ambas as linhas, além de ampliar o atendimento da região do Km 17 ao direcionar os usuários para a Estação Pituaçu.

O objetivo é melhorar o atendimento aos usuários do Km 17, além de oferecer mais viagens durante o dia, reduzindo o tempo de deslocamento. Com isso, quem tem a Estação da Lapa como destino deverá acessar o metrô na Estação Pituaçu ou na Estação Mussurunga. Na Estação da Lapa o usuário tem atendimento para a região da Barra, Cardeal da Silva, Rio Vermelho, Ondina, Avenida Garibaldi e Nordeste. Já quem deseja ir para o Garcia, poderá acessar a linha 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi) na região da orla.

Confira as mudanças abaixo:

CÓDIGO LINHA CRIAÇÃO DE LINHA 1017-00 Alto do Coqueirinho/Km 17 x Estação Pituaçu Ponto IDA - Terminal Alto Coqueirinho, Rua Bela Vista, Rua Juazeiro, Rua da Ilha, Rua Km 17, Terminal Km 17, Rua Km 17, Rua da Ilha, Rua da Areia de Itapuã, Avenida Dorival Caymmi, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Viaduto Canô Veloso, Avenida Luis Viana Filho, retorno no viaduto do CAB, Metrô Pituaçu. VOLTA - Avenida. Professor Pinto de Aguiar, Avenida Octávio Mangabeira, retorno no Caranguejo de Sergipe (primeiro retorno após sair da Avenida Professor Pinto de Aguiar), Avenida Dorival Caymmi, Rua Santo Amaro, Rua da Ilha, Rua Km 17, Terminal KM 17, Rua Km 17, Rua da Ilha, Rua Juazeiro Rua Bela Vista e Terminal Alto do Coqueirinho.

CÓDIGO LINHA NOVO ATENDIMENTO 0710-00 Santa Cruz – Aquidabã · Para região de Brotas, utilizar a linha 0713 - Santa Cruz - Calçada/Bonfim e na Avenida ACM (Shop Itaigara) integrar com a 1614 - Mirantes de Periperi – Itaigara; · Para Barroquinha ou Campo da Pólvora, integrar na Avenida Bonocô com a 0125 - Terminal da França – Parque São Cristóvão/Barroquinha; · Para Sete Portas e Ladeira dos Bandeirantes utilizar a linha 0715 - Santa Cruz - Lapa e integrar na Avenida ACM (antiga Comercial Ramos) com a 0339 - Rodoviária Circular. 0907-00 Boca do Rio x Ribeira · Para a Ribeira utilizar a 0933 - Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé e na Rodoviária integrar com as linhas 0218 - Ribeira x Pituba, 0219 - Ribeira x Rodoviária, 0713 - Santa Cruz x Calçada/Bonfim; · Para Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Comércio integrar na Rodoviária com as linhas 0125 - Parque São Cristóvão x Barroquinha/Terminal da França, 0218 - Ribeira x Pituba, 1372 - Jardim Nova Esperança/Vilamar x Lapa ou 1634 - Alto de Coutos x Pituba. Ribeira x Boca do Rio · Para a Boca do Rio utilizar a 1145 - Terminal Acesso Norte x Ribeira e no Terminal Acesso Norte integrar com as 1158 - Terminal Acesso Norte x Conjunto Matback/Estação Imbuí e a 1158-01 - Terminal Acesso Norte x Metrô/Imbuí. 1018-00 Alto do Coqueirinho x Campo Grande · Atendimento será modificado para a nova linha 1017 - Alto do Coqueirinho/Km 17 x Metrô Pituaçu. 1076-00 Alto do Coqueirinho x Metrô Imbuí · Atendimento será modificado para a nova linha 1017 -Alto do Coqueirinho/KM 17 x Metrô Pituaçu. 1051-00 Estação Mussurunga - Barra 1 · Para Estação Rodoviária ou Rótula do Abacaxi utilizar a linha 1 do metrô. · Para Rua Heitor Dias ou Sete Portas utilizar a linha 1 do metrô até a Rodoviária e lá integrar com a linha 1230 - Sussuarana - Barra 1 ou seguir até o Terminal Acesso Norte e lá integrar com a linha 1143 – Terminal Acesso Norte – Barroquinha; · Para o Comércio, também no Terminal Acesso Norte, integrar com a linha 1144 – Term. Acesso Norte - Comércio/São Joaquim. · Para Avenida Centenário, utilizar o metrô até a Estação da Lapa e lá integrar com a linha 0136 – Lapa – Chame-Chame; · Para a Carlos Gomes ou Campo Grande, utilizar a linha 0137 - Lapa - Barra Avenida/Barra · Para Rua Heitor Dias, Comércio ou Barra, é possível ir até a Rodoviária e integrar com a linha 1230. 1052-00 Estação Mussurunga – Barra 2 · Para Avenida ACM (região do Shopping da Bahia/Itaigara), Lucaia, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho ou Barra utilizar o metrô até a Estação Detran e no ponto do G Barbosa integrar com a linha 1341 - Estação Pirajá - Barra ou a 1320 - Pau da Lima x Nordeste. · Para a Graça/Barra utilizar o metrô até a Estação da Lapa e lá integrar com a linha 0137 - Lapa - Barra Avenida/Barra. · Na volta, no Comércio utilizar a linha 1144 - Term Acesso Norte - Comércio/São Joaquim e na Heitor Dias utilizar a linha 1143 – Terminal Acesso Norte - Barroquinha até o Terminal Acesso Norte e de lá integrar com o metrô para Estação Mussurunga. 1622-00 Alto do Cabrito/Boa Vista do Cabrito x Pituba · Novo atendimento será pela linha 1647 - Estação Pirajá x Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato 1652-00 São João do Cabrito x Pituba · Atendimento será pela linha 1318 - Estação Pirajá x Plataforma/São João do Cabrito e na Estação Pirajá integrar com as linhas 1347 - Estação Pirajá x Pituba ou a 1341 - Estação Pirajá x Barra 2.