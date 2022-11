Liniker faz história como a primeira artista trans a vencer um Grammy; veja vídeo

Ainda faltam algumas horas para a cerimônia principal do Grammy Latino, mas já dá para dizer que o Brasil saiu vitorioso da premiação. O país teve conquistas muito representativas na pré-cerimônia do evento, realizada na tarde desta quinta-feira (17).





Uma das mais importantes foi de Liniker, que fez história ao se tornar a primeira artista trans a ter esta conquista. A vitória veio com "Índigo Borboleta Anil", premiado como o "Melhor Álbum de MPB". A cantora foi ovacionada de pé durante a cerimônia. "Foi algo histórico na história do meu país. É a primeira vez que uma artista transgênero ganha um Grammy", destacou em seu discurso. O dia foi de comemoração também para Ludmilla, que levou o prêmio de “Melhor Álbum de Samba/Pagode” pelo “Numanice #2”.











Outros brasileiros se destacaram na premiação, como Marisa Monte e Jorge Drexler, que venceram a categoria de "Melhor Canção de Língua Portuguesa", pela composição de "Vento Sardo". O cantor uruguaio compareceu ao evento e agradeceu pela estatueta. Erasmo Carlos venceu como “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa” com o disco "O Futuro Pertence À... Jovem Guarda", categoria em que o baiano Baco Exu do Blues concorria com o disco “Qvvjfa?”.





Chitãozinho & Xororó foram os vencedores do prêmio de "Melhor Álbum de Música Sertaneja" com o disco "Chitãozinho & Xororó Legado". Os irmãos disputaram com os álbuns "Patroas 35%", de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa; "Expectativa x Realidade", de Matheus & Kauan; "AGROPOC", de Gabeu; e "Natural", de Lauana Prado. Esta foi a sexta vitória da dupla sertaneja na maior premiação da música latina.



A banda carioca Bala Desejo ganhou o troféu de “Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” com o disco "Sim Sim Sim". O grupo concorria com "De Primeira", de Marina Sena, "DOCE 22", de Luísa Sonza, "Pirata" de Jão e "Pra Gente Acordar", do grupo Gilsons. E por falar em Jão, o cantor foi o único artista brasileiro a se apresentar no Grammy Latino. Nomeado em duas categorias, interpretou seu hit “Idiota”.

A cerimônia principal está marcada para as 22h. Anitta vai ser uma das apresentadoras, ao lado de Luis Fonsi, Thalia e Laura Pausini. Seu hit "Envolver", foi indicado a uma das principais categorias, de Gravação do Ano. No Brasil, a premiação será transmitida pelo canal TNT.

