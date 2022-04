Linn da Quebrada diz que Arhtur Aguiar é o vilão do BBB22

Eliminada na noite deste domingo (10), com 77,6%, Linn da Quebrada participou do já tradicional "Café com Eliminado", no Mais Você, no qual falou não só da própria trajetória na casa, mas também do que já descobriu após deixar a atração.

"Fiquei muito triste por sair nesse momento, mas muito grata por tudo que vivi dentro da casa e por ter vivido uma experiência que me humaniza. Isso não é sobre mim, é sobre nós, sobre o Brasil, sobre como o meu corpo atravessa o programa", disse Lina.

Surpresa ao descobrir que chegou a ser favorita no jogo, ela refletiu sobre o momento que acredita que fez com que a balança pendesse contra ela: ter indicado Paulo André ao paredão, após Douglas Silva, Pedro Scooby e o velocista abandonarem a prova do líder simultaneamente após combinação entre eles.

"Sinto que esse foi um erro que foi responsável por essa curva na minha trajetória. Poderia ter construído um outro caminho", assume. "Devia ter indicado o Gustavo. Não dá para voltar atrás"...

Para Linn, Arthur é o vilão do reality e ela admite que ficou surpresa ao ver que o ator retornou ao reality, constatando que houve um paredão falso. "Senti medo quando o Arthur voltou, sim. Era um poder que ele tinha", pontuou.

Ela vê Scooby e Paulo André como uma dupla perfeita e Jessilane como a mais fofoqueira do programa. "É um probleminha sério que ela tem", brincou a artista. Apesar do desejo de ter continuado no jogo, Linn ressalta como positiva a participação que teve no BBB.