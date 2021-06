Linn da Quebrada e Jup do Bairro voltam no TransMissão

Linn da Quebrada e Jup do Bairro estão de volta ao Canal Brasil com a 3ª temporada do programa TransMissão, que estreia à meia-noite desta segunda-feira (7). Dirigidas por Claudia Priscilla e Kiko Goifman, Linn e Jup comandam um talk show irreverente sobre questões de gênero, sexo e raça, além de outros temas do cotidiano - que ambas, que são trans, conhecem bem.

Por conta da pandemia da covid-19, o programa foi gravado com as apresentadoras em estúdio, com um novo cenário, mas conversando com os entrevistados remotamente. A nova temporada faz parte da programação especial dedicada ao Mês do Orgulho LGBTQIA+ que o Canal Brasil leva ao ar em junho.

Nesta temporada elas entrevistam personalidades como Tiffany, Erika Hilton, Babu Santana, Mc Tha, Jean Wyllys, Teresa Cristina, Hilton Lacerda, Zezé Motta, Rita Von Hunty, Maeve Jinkings, Nanda Costa e Preta Gil. Há ainda dois programas especiais: o primeiro, com uma hora de duração, com a filósofa Judith Butler; e o último, em que Linn e Jup conduzem uma entrevista entre elas mesmas.

Na estreia, a dupla recebe Judith Butler, filósofa pós-estruturalista que fala sobre a teoria queer e como ela se adapta à realidade e à linguagem na América Latina e no Brasil. Os episódios serão disponibilizados no Globoplay e Canais Globo.