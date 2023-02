Linn da Quebrada veste look exclusivo de marca baiana para Baile da Vogue

Coube à marca baiana Dendezeiro - assinada por Hisan Silva e Pedro Batalha - vestir Linn da Quebrada para a 18ª edição do Baile da Vogue, que aconteceu nesta sexta-feira (10) no Copacabana Palace, Rio de Janeiro.

Para a edição que traz o tema “Sonho de uma noite de verão!”, a cantora, compositora, atriz e ativista social usou um look branco feito em collab entre a marca baiana e os stylists Katriel e Isac da Membrana.



Para os estilistas foi “muito significativo vestir alguém como ela”, uma personalidade que defende as mesmas pautas da grife. “É super importante vestir Lina principalmente num baile como esse, porque entendemos que nosso DNA se conecta com o dela”, disse Hilsan Silva. “A personalidade da Dendezeiro enquanto mensagem, enquanto o que imaginamos que a moda precisa comunicar, se conecta com o que ela é”, completa Pedro Batalha.

