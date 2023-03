Liquida Salvador comemora 25 anos com premiações para consumidores e vendedores

No próximo dia 03 de março tem início mais uma campanha da Liquida Salvador, que comemora em 2023 sua edição de número 25. A liquidação mantém a aposta em preços competitivos e prêmios atrativos para consumidores e vendedores. A ação deste ano deve reunir mais de 5 mil pontos de venda na capital e interior, abrangendo lojas de rua e os principais shoppings da capital e Região Metropolitana.

Com realização da CDL Salvador, serão 11 dias de ação promocional, de 03 a 13 de março. Os prêmios desta edição para consumidores são um automóvel zero quilômetro da marca Toyota Corolla Cross XR 2.0; uma Scooter elétrica, modelo S9; e 25 vales-compra no valor de 1.000 reais cada um.

Para estimular as vendas, os cinco primeiros vendedores dos cupons sorteados de compras feitas com as máquinas da Rede, utilizando cartão Mastercard, também serão premiados com um cartão pré-pago no valor de 1.000 reais cada.

(Divulgação)

Participação

Para participar da campanha, o consumidor pode fazer o cadastro pelo aplicativo appliquidasalvador.com.br. Lá ele informa seus dados pessoais como nome completo, telefone, endereço, RG e CPF. Para cada 100 reais em compras, com qualquer meio de pagamento, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer aos prêmios desta edição.

As compras que utilizarem as maquininhas da Rede dão direito ao tripo de cupons. E os pagamentos feitos nas máquinas da Rede com cartão Mastercard multiplicam por cinco os cupons para cada 100 reais. No preenchimento do cupom é preciso responder corretamente à pergunta “Qual é a maior promoção de comércio de Salvador?”. A resposta certa é “Liquida Salvador 2023”.

O sorteio já tem data marcada, será dia 21 de março, às 11h, na sede da CDL Salvador, na Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Ed. CDL, Aflitos. A Liquida Salvador tem patrocínio do Sebrae Bahia, Rede e Mastercard. Tem apoio da Prefeitura de Salvador e Governo do Estado.

Sucesso

“É um orgulho manter uma marca de sucesso por 25 anos. Significa que a CDL Salvador tem sabido entregar uma ação envolvente, de economia real, forte, que as pessoas reconhecem e prestigiam. À população, ao mercado, aos nossos parceiros, só temos a agradecer pela confiança”, observa o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

Para o superintendente da CDL Salvador, Silvio Corrêa, a longevidade da liquidação é prova de que a Liquida foi abraçada pelo consumidor e pelo lojista. “A gente costuma falar que o êxito da campanha está no fato de que todo mundo ganha com ela. O lojista movimenta as vendas, o consumidor faz ótimas compras, e até o Estado tem aumento de arrecadação no período. Esse marco é uma celebração conjunta e votos de vida longa”, declara.

O coordenador da Liquida Salvador, Bernardo Carvalho, avalia que o segredo está no trabalho feito por toda a equipe e no envolvimento da população. “Ano após ano, vemos que se mantém a confiança das pessoas, o que obriga a equipe de coordenação e execução a fazer mais e melhor. O resultado é a consolidação de uma campanha sempre bonita, interessante, com alto nível e alto astral em todos os aspectos, no jingle, nas peças, na captação, no operacional com as lojas, em tudo”, explica.