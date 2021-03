Lisca questiona Copa do Brasil na pandemia: 'Quase inacreditável'

Técnico do América-MG, Lisca fez um forte desabafo sobre a realização da Copa do Brasil, que teve as datas e horários dos jogos da primeira fase divulgados nesta quarta-feira (3). Antes da partida contra o Athletic, válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o treinador questionou a manutenção do torneio em meio ao aumento de casos da covid-19.

"Vou aproveitar para fazer um apelo às autoridades do Brasil, principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com oitenta clubes para o dia 10, dia 17, que vamos levar jogador com delegação de 30 jogadores de um lado para outro do país", disse o técnico.

"Nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais, eu estou perdendo amigos, amigos treinadores. É hora de segurar a vida. Aqui no Mineiro tudo bem, é mais perto, mas como vão levar uma delegação do norte para o Sul. Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kéber Xavier, autoridades. Nós estamos apavorados", completou.

Nesta quarta-feira (3), o Brasil bateu, pelo segundo dia consecutivo, o recorde de mortes por covid-19 notificadas em 24h: foram 1.840 óbitos contabilizados pelas secretarias estaduais de saúde. O país totaliza 259.402 vidas perdidas para o novo coronavírus.

O América-MG, inclusive, divulgou três novos casos da doença no elenco. O volante João Gabriel e os atacantes Marcelo Toscano e Kawê testaram positivo em testes realizados pelo clube na última segunda-feira (1º), visando a partida desta quarta.