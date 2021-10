Lista completa do Vitória tem oito jogadores afastados; Alex Brasil justifica decisão

Gabriel Inocêncio, Vico, Guilherme Santos, Ronan, Gabriel Bispo, Mateusinho, Sérgio Mota e Samuel Granada. Esses são os oito atletas do elenco principal do Vitória que não vão ser aproveitados na reta final da Série B do Brasileiro. A lista completa foi confirmada nesta terça-feira (5) pelo diretor de futebol Alex Brasil.

De acordo com o gestor, eles passarão a treinar em um 'grupo de transição', criado esta semana para atender estes atletas que estão fora dos planos e outros que disputaram o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Alex Brasil contou que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica e que foi motivada pelo número elevado de atletas no elenco.

"Foi criado esse grupo de transição para a melhoria do nosso trabalho. Com um elenco de 57 atletas, juntando a equipe sub-23 que estava disputando o Campeonato Brasileiro, nós tivemos a coerência de fazer essa divisão em um grupo de transição", afirmou o diretor de futebol rubro-negro.

Alex Brasil pontuou que o departamento jurídico do Vitória foi consultado para que o clube não sofra ações judiciais no futuro. "Não houve nenhum afastamento e nenhum tipo de discriminação. Vão fazer suas atividades nesse grupo de transição, o que é natural, num elenco de tantos atletas não tem como se trabalhar. Consultamos nosso departamento jurídico e, de nenhuma forma, o Vitória está correndo qualquer tipo de problema futuro. Tivemos essa preocupação".

Dos oito atletas da lista, dois se recuperam de lesão, os atacantes Guilherme Santos e Vico. No entanto, já está certo que eles se juntarão ao grupo de transição quando forem liberados pelo departamento médico. É possível que Guilherme Santos, emprestado ao Vitória pelo Atlético-MG, retorne para Belo Horizonte antes do final da temporada.

"Guilherme Santos e Vico estão no departamento médico, mas não têm tempo hábil até se condicionarem. Vão trabalhar nesse grupo de transição quando estiverem aptos", disse Alex Brasil.

O diretor de futebol do Vitória já havia explicado em entrevista ao CORREIO que o nome do volante Gabriel Bispo consta na lista por opção do próprio jogador. Ele não quis detalhar durante a entrevista coletiva o que motivou o não aproveitamento dos outros atletas.

"Uma coisa muito interna. A gente tomou essa decisão para simplesmente ter a condição de trabalhar para que possamos tirar o Vitória dessa situação. Esse foi o real motivo", resumiu antes de ser questionado sobre o atacante Ronan, que vestiu a camisa vermelha e preta sete vezes na Série B, apenas duas delas como titular.

"É um grande profissional. Uma decisão tomada juntamente com a direção e comissão. Não posso entrar no mérito de relatar os fatos. Ronan teve suas oportunidades. É uma opção. As decisões foram tomadas internamente com a direção e a comissão técnica", finalizou.

O não aproveitamento de Ronan foi criticado por Nadson, ex-jogador e ídolo do Vitória.

O Vitória amarga a zona de rebaixamento há 11 rodadas e atualmente está em 18º lugar, com 26 pontos, a seis do Brusque, 16º colocado e primeiro time fora do Z4. O rubro-negro não vence há seis jogos e, no próximo sábado (9), enfrenta um adversário direto na luta contra a queda à Série C. Às 19h, o Leão recebe o Confiança, no Barradão. Na vie-lanterna, a equipe sergipana soma 22 pontos.