Lista de desafetos na SSP

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, entrou em rota de colisão o ministro Sérgio Moro, ex-juiz que coordenou os processos da Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal do Paraná. As arestas entre ambos surgiram no último dia 22, quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cogitou a possibilidade de recriar a pasta de Segurança Pública, hoje sob as mãos de Moro, que comanda também o Ministério da Justiça.

Segundo apurou a Satélite, a hipótese foi anunciada durante reunião com o Colégio Nacional dos Secretários Estaduais de Segurança Pública (Consesp), entidade presidida por Barbosa, apontado por auxiliares próximos a Moro como principal defensor da proposta que retiraria poder do ministro.

De acordo com fontes do alto escalão do Palácio de Ondina, Maurício Barbosa teria recebido um pito do governador Rui Costa (PT), para quem a atuação do chefe da SSP criou embaraços políticos à gestão do petista.

Danos colaterais

As rusgas geradas a partir da proposta de Maurício Barbosa podem levar o secretário a perder os dois mais leais e importantes membros da sua equipe: o corregedor-geral da SSP, Nelson Gaspar Neto, e o superintendente de Inteligência, Rogério Magno, respectivamente, delegado e agente da Polícia Federal. No dia 24 de dezembro, o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, expediu ofício ao Ministério da Justiça pedindo o retorno de 191 policiais cedidos atualmente para os mais diversos órgãos da União e dos governos estaduais. Com a defesa de Barbosa à recriação do Ministério da Segurança Pública, ambos podem ser obrigados a deixar a SSP e retomar as funções na PF.

Mira pausada

Inicialmente, integrantes do gabinete de Moro em Brasília acham difícil que o ministro determine a volta de Maurício Barbosa, também delegado da PF, para evitar que a atitude seja vista como retaliação, mas não descartam a medida para um futuro próximo. À imprensa, o ministério da Justiça e Segurança Pública disse que eventuais ordens de retorno serão pontuais e baseadas em critérios técnicos. Algo que se justificaria com a longa permanência dos três PFs na SSP da Bahia - 13 anos, tempo muito maior do que o trio atuou na polícia.

Na folhinha

Secretário da Saúde de Salvador e deputado estadual licenciado, Leo Prates deve se filiar oficialmente ao PDT até 10 de fevereiro. Liberado pelo DEM a deixar o partido, Prates decidiu manter a pré-candidatura a prefeito de Salvador pelo PDT, conforme antecipado pela coluna em 8 de janeiro. Para a cerimônia de filiação, Prates pretende reunir o presidenciável pedetista, Ciro Gomes, e a ex-ministra Marina Silva (Rede).

Fim de caso

Estopim para a Operação Faroeste, a portaria que dava a posse de 366 mil hectares de terras a um ex-borracheiro de Barreiras, concedida pelo Conselho da Magistratura do TJ da Bahia em 2015, foi definitivamente anulada pelo pleno da Corte na última quarta. No julgamento, o TJ reconheceu os equívocos jurídicos da portaria.