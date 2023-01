Lista dos participantes do BBB23 sai quinta (12), durante a programação da Globo

Os fãs do Big Brother Brasil estão ansiosos para conhecer os protagonistas da nova temporada do reality. E agora já sabemos a data: na próxima quinta-feira (12), o público poderá descobrir quem são os novos brothers e sisters que habitarão a casa mais vigiada do Brasil. Os perfis dos participantes serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do ‘Encontro com Patrícia Poeta’.

Este ano, com uma novidade: o anúncio será conduzido por Tadeu Schmidt direto da casa do BBB 23. De dentro da nova residência, ele conta ao público quem em breve vai habitar a residência e, claro, vai entrar na conversa junto com o público, comentando sobre a repercussão de cada brother e sister da nova edição. E o apresentador do reality não estará sozinho. Ele recebe na casa uma convidada muito especial: Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da Rede BBB. Tudo isso será transmitido ao vivo na programação da TV Globo, durante todo o dia.

Até o momento, conhecemos apenas Paula, Manoel, Michelle e Gabriel, participantes da Casa de Vidro. Destes quatro, apenas dois serão integrados ao elenco principal.

O BBB 23 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero é de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.