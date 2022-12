Listamos 10 filmes e séries para ver antes de 2022 acabar

Com tanta plataforma de streaming, opção do que assistir é que não vai faltar nos feriados de fim de ano. Muita coisa, porém, não vale nem os primeiros minutos. Então, pra você não se perder na imensa vastidão dos catálogos, sugerimos aqui dez títulos (cinco filmes e cinco séries) que valem muito. De quebra, ainda tem uma listinha de menções honrosas. É só se programar direitinho que a maratona dá certo.

FILMES:

Racionais – Das Ruas de São Paulo Para o Mundo (Netflix)

Uma das produções nacionais mais interessantes do ano, o documentário sobre a trajetória do Racionais MC’s mostra porque o grupo de rap paulista é considerado o melhor do país. Mano Brown, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock dão uma aula sobre a cultura das periferias, revelando os perrengues, as vitórias e a consciência política presente desde sempre nas letras e na atitude do quarteto. O filme dirigido por Juliana Vicente resgata a origem e a ascensão do grupo com cenas inéditas, além de entrevistas com os integrantes.



Argentina, 1985 (Prime Video)

Candidato da Argentina ao Oscar 2023, é o grande filme político do ano. O longa estrelado por Ricardo Darín resgata o julgamento histórico dos militares que operaram a tortura durante a ditadura estabelecida na Argentina após o golpe de 1976, quando cerca de 30 mil pessoas desapareceram. O diretor Santiago Mitre mescla drama, humor e suspense e entrega uma obra que vai se revelando à medida que as vítimas da brutalidade vão desenterrando da memória o que sofreram e como precisaram seguir adiante. Lições valiosas de uma justiça que não existiu em nenhum outro país da América Latina, onde a ditadura apodreceu os fundamentos da sociedade.



Pinóquio de Guillermo del Toro (Netflix)

Adaptação em stop motion do diretor mexicano Guillermo del Toro para a fábula italiana criada por Carlo Collodi, em 1883, não tem nem comparação com a animação da Disney de 1940 – ou com a versão live action, açucarada demais que o estúdio lançou recentemente com Tom Hanks na pele do velho Gepeto. Del Toro imprime sua assinatura de forma brilhante no filme desenvolvido pela Netflix, mostrando de maneira clara como os regimes totalitaristas ainda rondam a humanidade de forma vil e ambiciosa.



O Amante de Lady Chatterley (Netflix)

Considerado escandaloso à sua época e censurado por isso, O Amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, ganhou uma adaptação belíssima. Estrelado por Emma Corrin (The Crown) e Jack O’Connel (Skins), o longa narra o romance da aristocrata Connie Reed, casada, e o guarda-caça Oliver Mellows, traído e abandonado pela esposa. Mas, não se fala somente de amor na trama original de 1820. Questões como liberdade sexual feminina e hipocrisia da classe endinheirada estão presentes o tempo todo. A direção de Laure de Clermont-Tonnerre conduz de maneira delicada, porém firme, a evolução dos sentimentos de Connie não só em relação a Oliver, mas também acerca de suas próprias necessidades.



Noites Brutais (Star+)

Considerado o filme de terror do ano, Noites Brutais vale cada minuto gasto diante da televisão. O diretor e roteirista Zach Cregger brinca com os clichês habituais, sem insultar a inteligência do público. A história mostra um homem e uma mulher, desconhecidos entre si, que aparentemente alugam a mesma casa. Ah, o imóvel tem um porão velho e escuro. Mas é só até aqui que a gente pode contar sem revelar spoiler. Noites Brutais aposta num roteiro tão bem escrito quanto surpreendente.



Você também precisa ver: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Elvis, O Enfermeiro da Noite, O Homem do Norte, Batman, Uma Garota de Sorte, Enola Holmes 2, Red: Crescer é uma Fera, Top Gun: Maverick, O Milagre, Licorice Pizza, Drive my Car, Pantera Negra: Wakanda Forever e A Mulher Rei.

SÉRIES:

Heartstopper (Netflix)

Adaptação fiel dos quadrinhos de Alice Oseman, Heartstopper é uma delicinha pop que virou unanimidade entre público e crítica. Oseman, que assina o roteiro, levou para a série as sacadas inteligentes do texto original, incrementando os personagens com mais camadas. A trama acompanha Charlie (Joe Locke), um garoto gay que se apaixona por Nick (Kit Connor), jogador de rúgbi da escola que se descobre bissexual. Apesar de seguir o esqueleto base do coming-of-age LGBTQIA+, Heartstopper consegue superar isso de forma arejada.



O Urso (Star+)

Surpresa sensacional no catálogo do Star+, O Urso acompanha um renomado chef (Jeremy Allen White), obrigado a administrar o negócio da família, depois da morte do irmão. Acontece que a nova cozinha pertence a um dos maiores pés-sujos da cidade. O Urso tem um ritmo frenético, em que o estresse absurdo de uma cozinha profissional se mistura a um humor escrotíssimo. No real, a obra dividida em oito episódios fala muito menos de gastronomia e bem mais de luto, relações familiares e, claro, saúde mental.



Os Anéis do Poder (Prime Video)

Impossível não levantar a bola de Os Anéis do Poder, série derivada de O Senhor dos Anéis, que volta no tempo apresentado na trilogia de Peter Jackson para ilustrar como Sauron chegou ao posto de maior vilão da Terra Média. Sua grande antagonista nessa etapa é a elfa Galadriel (Morfydd Clark), aqui bem diferente da rainha, quase deusa, de Lothlórien. A série, que precisa ser considerada como um todo, amarra muito bem os picos de violência, ambição e altruísmo extremo que marcam a trajetória dos elfos, homens, anões, seres mágicos e hobbits que conhecemos (e amamos) há décadas.



Andor (Disney+)

Poderia ser apenas mais uma produção alegórica com o selo Star Wars que chega ao streaming. Mas, é uma das coisas mais legais de 2022, mostrando que aquele universo ainda rende bastante quando deixa de lado o maniqueísmo para realçar a política apresentada na trilogia original. O foco é o rebelde Cassian Andor (Diego Luna), o mesmo que conhecemos em Rogue One, e sua jornada inabalável na defesa dos direitos humanos e da liberdade, valores que nortearam a Resistência num sentido muito literal.



Sandman (Netflix)

Quando os fãs já tinham perdido a esperança de ver as histórias de Morpheus em live action, a boa notícia chegou ao Sonhar. A Netflix, finalmente, atendeu aos requisitos do escritor britânico Neil Gaiman e viabilizou a bela transposição para o audiovisual de um dos mais complexos e importantes títulos das HQs. Sandman, a série, preserva o mesmo encanto que fez com que os leitores mergulhassem de cabeça naquele universo rico e sedutor que os quadrinhos apresentaram no final dos anos 80, início dos 90. O resultado é uma fantasia apaixonante, narrada sem a pressa habitual desse tipo de produto, e uma direção de arte de cair o queixo. O plus está nos diálogos reflexivos e tão cínicos quanto o original.



Você também precisa ver: The White Lotus, Stranger Things 4, A Casa do Dragão, Wandinha, This is Us 6, Ruptura, Mulher-Hulk, The Boys, Recomeço, Pachinko, The Offer e O Verão Que Mudou Minha Vida.