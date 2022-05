Literatur leva música, literatura e poesia gratuita para o MAM; confira programação

O poeta e compositor José Carlos Capinan é o homenageado da primeira edição do Literatur - Circuito Literário da Bahia, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), com programação 100% gratuita começando de quinta (26) a sábado (28).

Capinan, 81, será o homenageado da Literatur (Foto: Jamile Coelho/Divulgação)

Promovido pela Mais Ações Integradas e com o apoio do Governo do Estado por meio da Bahiatursa, o evento conta apresentações musicais, recitais, lançamento de livros, contação de histórias e mesas de conversas sobre diferentes temas ligados à proposta da Literatur. A curadoria do projeto é assinada pelo escritor Edgard Abbehusen e pela jornalista Camilla França.

Camilla França afirma que é muito importante o retorno do circuito de festas e festivais literários na cidade. Segundo a curadora, o que mais se destaca nesse Festival é que ele traz a literatura e suas linguagens para além de somente o livro ou e-books. "A proposta do evento é valorizar a cultura da Bahia a partir de diferentes matrizes e culturas que existem no Estado. É para potencializar a produção literária, transversalizando com outras pautas. Queremos a escrita para roteiro, poesia, slam, não somente a produção literária restrita ao livro e e-book", disse Camilla.

Nomes como Mariana Guimarães, Malu Fontes, Cássia Vale, Hugo Canuto, Ramon Cruz, Aldri Anunciação e Luana Souza falam sobre suas experiências literárias nas mesas que acontecem nos três dias. Na grade de shows, há apresentações de Alexandre Leão, Pedro Pondé e Paroano Sai Milhó.

Autora dos romances Água de Barrela (2016), Cais do Valongo (2018) e Solitária (2022), a jornalista carioca Eliana Alves Cruz estará na mesa de abertura, às 18h30, com mediação de mediação de Val Benvindo. Na sequência, o cantor Alexandre Leão se apresenta, com participação do homenageado.

Na sexta (27), às 18h, acontece um bate-papo com mediação da jornalista Malu Fontes e participação de Edgard Abbehusen e Carla Akotirene sobre redes sociais e escrita digital.Os autores, que têm forte presença nas redes sociais, vão debater o quanto a alta interatividade vem contribuindo nos processos criativos. O show do dia será feito pelo cantor Pedro Pondé.

Camilla França e Edgard Abbehusen são os curadores do Literatur (Fotos: Divulgação)



No sábado, a programação é da garotada, com abertura às 9h30, com contação de histórias. Às 10h tem a mesa Novas Narrativas para o Público Infantil, com Vanda Machado e Cássia Vale e mediação de Mira Silva, seguida dos lançamentos dos livros Minha Terra tem Ladeiras, de Alex Simões e Tecelagem, de Goya Lopes.

Na parte da tarde, às 15h30, acontece o encontro de Hugo Canuto e Ramon Cruz sobre escrita, versos e outras linguagens, na mesa com mediação de Luana Souza. Às 16h30 tem batalha de poesia com o Slam das Minas; e às 17h a mesa Leituras que Inspiram Outras Histórias, com Aldri Anunciação e Jackson Costa, mediada por Ashley Malia. O grupo Paroano Sai Milhó encerra o evento com uma apresentação acústica e itinerante pelos espaços do MAM. Solar do Unhão (Av. Contorno). De hoje a sábado, gratuito.

Toda a programação gera expectativa porque ajuda a simbolizar a retomada de festas e feiras literárias ao redor da Bahia. Festas como a Flipelô já têm data para a acontecer, Salvador também receberá o Festival Literário Nacional em Cajazeiras no próximo mês de junho e, no interior, iniciativas como o Flipar (Festival Literário Internacional) movimentaram as artes literárias. O Flipar aconteceu em Cabaceiras do Paraguaçu.

"Eu, como escritor, estou muito entusiasmado com essa retomada. Claro, é um momento onde a pandemia ainda continua entre nós, o vírus continua se circulando, as pessoas ainda precisam tomar os devidos cuidados, sem baixar a guarda, mas temos vacina e possibilidades de realizar algo como a Literatur nesse atual fase", disse o curador Edgard Abbehusen.

Por fim, Abbehusen aproveitou para desejar que outros eventos e feiras literárias ocupem os espaços da cidade: "Precisamos disso. Precisamos não só falar que o jovem ou a criança precisam ler, mas precisamos também levar esses jovens e crianças até a leitura. Encantar eles. Chamar a atenção deles. E as feiras, bienais e festas literárias também tem esse propósito. São espaços onde nascem muitos novos leitores", finaliza.

Programação



26/05 - Quinta

17h Recepção

Poesia | Confraria poética feminina

18h30 Mesa de Abertura

Eliana Alves e Mediação de Val Benvindo

19h30 Intervenção Cultural

Música e bate-papo: Alexandre Leão convida Capinan

27/05 - Sexta

17h Recepção

Poesia com Mariana Guimarães

18h30 Mesa 2 | As redes sociais e a escrita digital

Edgard Abbehusen e Carla Akotirene | Mediação: Malu Fontes

19h30 Intervenção cultural

Show: Pedro Pondé

28/05 - Sábado

09h30 Programação infantil

Contação de história com Mima

10h Mesa 3 | Novas narrativas para o público infantil

Vanda Machado e Cássia Vale | Mediação: Mira Silva

11h30 Lançamento de livros

- Alex Simões: Minha Terra tem Ladeiras (Ed. Caramurê) e Goya Lopes: Tecelagem (Ed. Solisluna) | Mediação: Fernanda Matos

15h Recepção

Poesia | Tina Tude

15h30 Mesa 4 | Escrita, versos e outras linguagens

Hugo Canuto e Ramon Cruz | Mediação: Luana Souza

16h30 Intervenção cultural

Batalha de poesia: Slam das Minas

17h Mesa 5 | Leituras que inspiram outras histórias

Aldri Anunciação e Jackson Costa | Mediação: Ashley Malia

18h Intervenção cultural

Show: Paroano Sai Milhó