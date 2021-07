Litoral Norte: 20 serviços que não vão deixar ninguém sentir falta da capital

Nascido e criado no bairro de Castelo Branco, em Salvador, já faz mais ou menos 10 anos, que Thomas Magno, de 33 anos, se jogou no litoral e fez morada na região de Imbassaí, distrito do município baiano de Mata de São João. Na verdade, o encantamento veio com o seu avô Carlos, que era baiano de acarajé no litoral, na Vila de Costa do Sauípe por mais de 15 anos. Não deu outra: ele começou trabalhando no setor hoteleiro, quando há cinco anos começou a investir em drones e imagens aéreas.

“Cresci nesse circuito de veraneio e negócios e eu sempre passeava com meu vô pela região inteirinha e ficava apaixonado por cada caminho que ele me levava. Trabalhei em diversos resorts até que em 2018 me senti mais seguro e pedi demissão para apostar em minha produtora a 2M Drone”, conta.

Ano que vem, Thomas quer inaugurar um coworking em Imbassaí

(Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Além disso, Thomas atua também em parceria com a escola de paramotor e de voo duplo, em Imbassaí, a Paravoo. Por mês, Thomas consegue tirar uma renda de R$ 3 a R$ 5 mil. Nos planos do empreendedor está ainda, a inauguração de um coworking no ano que vem.

“Aqui tem espaço pra geral, desde que esteja aberto a trocar experiências e movimentar a economia local com seu serviço/produto e ajudar os parceiros também. Na Paravoo, por exemplo, eu entro com o marketing e conteúdo para mídias sociais, fotos e vídeos aéreos 360 graus e juntos, nós entregamos uma experiência inexplicável”.

Esse é só um dos serviços que dá para encontrar além da capital. Com a ajuda da página no Instagram Litoral Bahiano (@litoralbahiano) criada pelos estrategistas digitais, Vanessa Oliveira e Igor Saldanha, listamos 20 opções que não vão deixar ninguém sentir saudade de Salvador.

“A gente tem acompanhado um crescimento muito grande, em função do mercado imobiliário com a construção de condomínios e vilages. O próprio comércio expandiu devido à saturação na capital. Isso sem contar, com a migração das pessoas em busca de uma melhor qualidade de vida, sobretudo, durante a pandemia”, analisa Vanessa, quem mora em Itacimirim a mais de 30 anos.

O perfil tem quase 2 mil seguidores e dá dicas de experiências, gastronomia, hospedagem e serviços. “A tendência é que possamos contar em breve com uma boa estrutura de hospitais. Entretanto, hoje, já podemos dizer que o litoral não é mais só um lugar para veraneio”, completa. De serviços de internet de fibra óptica à oferta de alimentos congelados, veja a lista.

O Boom do Litoral Norte é uma realização do jornal Correio com o patrocínio do Iberostar e da Prima Empreendimentos.



20 SERVIÇOS NA REGIÃO DO LITORAL NORTE

1. Boutique dos Congelados

@boutiquedoscongeladoss

Comida congelada + promoção 10% de desconto nos caldos.

Endereço: Barra de Jacuípe, no Ecovilla, km 34.

Contato: (71) 9 8456-3642



2. Aruá Observação de Aves e Natureza

@aruaavesenatureza

Birdwatching e Trilhas para observação de natureza e hospedagem. Desconto de 15% na hospedagem para dias de semana.

Endereço: Floresta do Aruá, Praia do Forte - Mata de São João

Contato: (71) 9 9997-2292



3. Softx Fibra Óptica

@softxbroficial

Internet Banda Larga, tv e telefonia.

Endereço: Av. Praia de Itapuã, 612 – Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas

Contato: (71) 2208-0000



4. Habitat Animal Pet

@habitatanimalpetshop

Acessórios, produtos e serviços veterinários. A loja está com 10% de desconto no vermífogo durante o mês de julho.

Endereço: Barra do Jacuípe, km 34.

Contato: (71) 9 9955-1335



5. Restaurante Belas Nordestinas

@restaurantebelasnordestinas

Cardápio de comida regional. Serviço delivery até um raio de 15 km.

Endereço: Vila da Praia do Forte, em frente à casa de Farinha.

Contato: (71) 9 99660-4097



6. Moldufort Molduras e Artes

@moldufort

Quadros e espelhos, mais outros serviços de molduraria no Litoral Norte.

Endereço: Estrada para a Praia de Itacimirim, Camaçari

Contato: (71) 9 9391-0437



7. Empório Despensa da Praia

@despensadapraia

Empório e delicatessen com oferta de vinhos, queijos finos, cervejas especiais e massas artesanais. Nos fins de semana, opções de pãozinho delícia, bolos caseiros e sobremesas.

Endereço: Via Principal, s/n, Loja 03, Itacimirim.

Contato: (71) 9 9611-3610/ 9 9966-6998



8. FarMelhor Vila de Abrantes

@farmelhorviladeabrantes

Além de medicamentos, a farmácia oferece também aplicação de Injeção e verificação de pressão gratuita.

Endereço: Av Tiradentes, nº 15 - Estrada do Coco, Camaçari.

Contato: (71) 3083-0008



9. Pousada Terra Doce Imbassai

@pousadaterradoce

A Pousada conta com 14 acomodações, piscina, serviço de Bar e Restaurante.

Endereço: Alameda dos Bougainvilles, s/n. Mata de São João, Imbassai. Fica a 500 metros da ponte das Jangadas que leva a praia.

Contato: (71) 3677-1162 / 9 8238-5237



10. Supermercados Mix Oliveira

@mixoliveiraa

As lojas contam com ofertas todos os dias da semana e serviço de entrega delivery.

Endereço: Vila de Praia do Forte e também na Alameda do Farol

Contato: (71) 9 9737-8625



11. Psicopedagoga Marcele Rodrigues

@marcele_psicopedagoga_arembepe

A especialista oferece atendimento para crianças que estão apresentando baixo rendimento escolar, falta de concentração e motivação nos estudos.

Contato: (71) 99611-0901 / (75) 99853-5121



12. Paravoo

@paravooo

Voo duplo de paramotor, formação de pilotos e mídia aérea (vídeo e fotografia)

Endereço: Praça Principal de Imbassaí

Contato: (75) 9 9150-8405

A Paravoo é uma escola de pilotos e faz voos duplos para quem quer curtir a experiência

(Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

13. 2M Drone

@2mdrone

Serviços de Filmaker e Drone Pilot

Contato: (71) 9 9345-7054



14. Eco Bike Tur

@ecobiketour

Aluguel de bikes, agência de cicloturismo no Litoral Norte e de bike experiences

Endereço: Vila da Praia do Forte

Contato: (71) 9 9978-2903/ 9 9118-9689



15. Chokolat Guia

@chokolatrunner

Guia turístico e personal trainner

Contato: (71) 9 9978-2903 / 9 96726261



16. Banda Better Together

@bettertogether.oficial

Atende a resorts, em eventos corporativos, sunsets, luais e casamentos.

Contato: (71) 9 9165-6549



17. Thanara Schonardie Arte Figurinista

@thanaraschon

A ex- figurinista da TV Globo, atua na Praia do Forte nas áreas de cenografia, vitrines, artes visuais, vestidos de noiva e projetos de formação artística e sustentabilidade.

Contato: www.thanaraschonardie.com.br



18. It's rock and Sport

@itsrockandsport

Massas, petiscos, carnes, hambúrgueres artesanais, drinks e chopp Heineken. Quem apresentar o caderno especial Litoral Norte ganha uma caipirinha.

Endereço: Alameda do sol, nº 361 - Praia do Forte

Contato: (71)9 9662-7181/ 9 9680-8993



19. Vetnorte

@vetnorte

Atendimento veterinário banho e tosa, hotel para cães e farmácia veterinária

Endereço: Loteamento Recanto de Itacimirim, s/n, Itacimrim

Contato: (71) 9 9979-0367/ 9 9976-2791



20. Ateliê do Cabelo

@ateliedocabelopf

Serviços de cabeleleira, manicure, depilação, casamentos, maquiagem e eventos em geral.

Endereço: Rua da Aurora, nº 586 – Condomínio Solar dos Arcos – Praia do Forte

Contato: (71) 3199-0365





