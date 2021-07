Litoral Norte além do lazer: expansão da região é tema de conversa ao vivo

Se você pensar rápido no Litoral Norte da Bahia certamente vai associar a região com férias. Mas, a área que engloba distritos e cidades com cenários paradisíacos é muito mais do que isso. Com a pandemia, inclusive, a região passou por um novo boom atraindo ainda mais visitantes, novos moradores e até mesmo empreendimentos imobiliários adequados à nova realidade do mundo. Esse é o tema do programa Política & Economia especial desta quinta-feira (22).

Apresentado pelo jornalista Donaldson Gomes (@donaldson.gomes), o programa ao ar, ao vivo, das 18h às 19h, no Instagram @correio24horas. Donaldson conversará com Luciano Lopes que é diretor executivo da Prima Empreendimentos e presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia – ABIH-BA.

O Boom Litoral Norte é uma realização do jornal Correio com o patrocínio do Iberostar e da Prima Empreendimentos.