Live aborda narrativas para espetáculo que mistura teatro e game

Os processos de pesquisa para uma construção híbrida entre teatro e game são abordados na live Narrativas para Espetáculo Game, que acontece nesta quarta-feira (10), às 19h, no YouTube. Realização do Coato Coletivo, o evento conta com a participação da equipe de construção e criação do jogo Inimigos, que será lançado em abril.

O encontro terá mediação de Mirian Fonseca e Marcus Lobo, diretores do jogo, além da participação do game designer Igor Carneiro (GDP) e do roteirista do jogo Márcio Ventura. O bate-papo também contará com a artista Yasmin Barbosa e a atriz e coordenadora de acessibilidade Natielly Santos.

O Coato Coletivo aposta em um híbrido, onde a realidade aumentada dá as mãos com o teatro e o cinema para a criação de um game onde o público também conduz a história como jogadores. A partir do bate-papo, será possível compreender a construção dramatúrgica de Inimigos que é feito em parceria com o Game Dev Project (GDP - UFRJ) e baseado na obra clássica do norueguês Henrik Ibsen, chamada “O inimigo do povo”.

Outros pontos a serem levantados pelos participantes da live são os desafios e os métodos de criação e como está sendo esse diálogo entre as linguagens - teatro, cinema e game - para compor o espetáculo. Preocupados com a acessibilidade do projeto, a atriz e mestra em estudos do teatro acessível irá trazer os caminhos para possibilitar que surdos, cegos e pessoas com baixa visão.

Trama

A trama original conta a história de um médico em uma pequena cidade litorânea norueguesa que, ao tornar público um problema de contaminação dos recursos hídricos no balneário, torna-se gradativamente o inimigo do povo. A questão é que ele imaginava outra recepção, enquanto prestava esse parecer à saúde pública da população.

Na adaptação da peça, o roteiro inclui questões atuais como a escassez dos recursos hídricos, o descaso com a saúde pública e a corrupção política e social. O jogo em ARG (Jogos em Realidade Alternativa) propõe uma ampla ocupação dos espaços da cidade, onde os personagens e os jogadores interagem mesclando as narrativas ficcionais e reais.

Carregada de suspense, a montagem inclui cenários abertos para que o espectador/jogador trilhe o próprio caminho dentro dos conflitos apresentados pela obra virtual. “O espectador passa a ser jogador e fica responsável pelas tomadas de decisões estabelecidas ali, ele não pode se isolar das escolhas que são propostas e que acabam por unir o mundo real do espaço do jogo", comenta Fonseca.

Serviço

O quê: Narrativas para Espetáculo Game, lançamento de Inimigos

Quando: 10 de fevereiro, às 19h

Onde: YouTube (https://youtube.com/channel/UCVK9rYM5ghcsM5D7B_SfjPA)