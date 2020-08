Live comemorativa de Alexandre Leão vai arrecadar recursos para o Circo Picolino

Há 15 anos, Alexandre Leão é anfitrião de amores e música da melhor qualidade na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, em Salvador. Um espaço que se tornou o ponto de encontro para baianos e turistas se divertirem ao som da melhor música brasileira.

Para celebrar a parceria longeva e, de quebra, ajudar um projeto que encontra-se em dificuldade, o artista resolveu juntar gente na internet para cantar, dançar e unir espaços simbólicos para ajudar o Circo Picolino a continuar o sonho do educador e brincante Anselmo Serrat, que faleceu em março deste ano.

Divulgação

O show vai ser transmitido ao vivo, na próxima sexta-feira (28), a partir das 21h, direto do Teatro do Sesi, através dos canais de Alexandre Leão e do Teatro Sesi.

Picolino em dificuldade

No último dia 12, o CORREIO mostrou a crise vivida pelo circo, em Pituaçu. Funcionários do local estão sem receber remuneração e muitas contas sem pagar fazem parte do novo normal para o Circo Picolino.

Foto: Wendel de Novais/Arquivo CORREIO

Nos últimos cinco meses, com a suspensão de atividades por conta da pandemia, toda a renda do projeto, vinda do valor coletado com o edital do governo, da taxa cobrada das aulas particulares e da venda de ingressos para apresentações, deixou de existir.

Com 35 anos de história em Salvador, o espaço passa por um momento crítico, agravado pelo desgaste e, consequente, remoção da lona.

Para quem já quiser ajudar, pode fazer depósitos de qualquer valor na conta da Associação Picolino de Artes do Circo:

Banco do Brasil. CNPJ nº 01.773.087/0001-00. Ag.1532-6 / C.C.5186-1.