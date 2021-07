Live do Bando de Teatro Olodum celebra digitalização de acervo do grupo

Será lançado hoje o projeto de digitalização do acervo fotográfico do Bando de Teatro Olodum. O lançamento acontecerá às 20h, no YouTube do grupo, com a participação de diversos artistas que atuaram em espetáculos. Entre eles, estão Rejane Maya, Valdineia Soriano, Jorge Washington e Cassia Valle. A professora Mabel Freitas, pesquisadora do Bando, também vai participar. A digitalização do acervo destina-se a salvaguardar a memória do grupo, criado em 1990, depois de uma parceria entre o diretor Marcio Meirelles e o Grupo Cultura Olodum. O primeiro espetáculo encenado foi Essa é Nossa Praia, dirigido por Chica Carelli, que reunia 22 atores no elenco. Depois, vieram muitos espetáculos de destaque, como Zumbi (1995), escrita em parceria com Aninha Franco; Erê pra Toda a Vida/Xirê (1996), o primeiro espetáculo de dança do Bando e Cabaré da Rrrrrraça (1997). Ó Paí Ó, que se tornou um clássico do Bando, estreou em 1992 e deu origem a um filme em 2007, além de uma série na TV Globo. O projeto de digitalização tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon via Lei Aldir Blanc.