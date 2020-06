Live Exu: bate-papo poético na madrugada

O poeta, músico, e jurista Ernesto Dabo, de Guiné Bissau, na África, é o convidado da próxima edição da Live Exu - Poesias Bem Black, comandada pelo poeta Nelson Maca. A live, que acontece na madrugada desta segunda-feira (às 4h), promove bate-papo com Dabo, que tem uma trajetória ligada ao movimento político e revolucionário de seu país. Ele também foi o primeiro artista a gravar um vinil em Guiné Bissau e tem publicado em português e crioulo - com fusões com línguas locais. Dabo, que se encontra em Portugual, declama alguns de seus poemas e conversa sobre sua trajetória política e literária.

Ele participou do processo revolucionário de Guiné Bissar e Cabo Verde, na década de 70, sendo um dos fundadores do partido PAIGC - Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde, em 1956, que teve como principal ideólogo, o ativista Almícar Cabral, um dos maiores nomes do processo da descolonização do continente africano.

A live trabalha com a simbologia do orixá Exu, por isso acontece sempre às segunda-feiras, na madrugada. E já receberam a atriz gaúcha Vera Lopes, que mora em Salvador, os poetas e atores Zinho Trindade e Luz Ribeiro, ambos de São Paulo, o escrito e editor Guellwaar Adúm (direto dos Estados Unidos). A póxima convidada é Jéssica Caitano, repentista e rapper de Triunfo, Pernambuco, no dia 29 de junho, fechando o mês de junho. A transmissão é no instagram@nelson–maca.