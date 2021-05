Live musical beneficente Chá de Maio reúne artistas e personalidades soteropolitanos

A Igreja Batista Nazareth realiza no dia 29 de maio, às 19 horas, no canal da igreja no YouTube, a live musical beneficente Chá de Maio reunindo artistas e personalidades soteropolitanos.



O evento, que completa dez anos em 2021, terá como tema “Canções de Esperança”, sendo a primeira edição online do Chá de Maio.



A missão do ato é ajudar a campanha de arrecadação de donativos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A edição online do Chá de Maio terá como convidados musicais Dão Black junto com o Coral Ecumênico da Bahia e Fábio Cascadura (Banda Cascadura). Além dos músicos Caroline Gama, Caique Veloso, Davi Mota e Tita Gracille.



O evento ainda terá as participações especiais de Ricardo Ishmael, Isabela Garrido, Desireé Beck, Roger Sarmento e Petra Perón.



Serviço:

Chá de Maio - Canções de Esperança

29 de maio de 2021, Sábado - a partir das 19h

No perfil oficial do YouTube : Igreja Batista Nazareth



Doações:

As doações já podem ser feitas através do PIX da Igreja.

Chave PIX - CNPJ 14.325.161/0001-60

(Ao realizar o PIX anotar nos comentários “Chá de Maio – 2021”)



VEJA PROGRAMAÇÃO:

Convidados musicais:

Dão Black e Coral Ecumênico da Bahia

Fábio Cascadura (Banda Cascadura)



Artistas de Nazareth:

Misael Filho, Clemilda Veloso, Jai Freittas, Simone Ferreira, Célia Cristina, Marta Borges, o grupo feminino Samarina e o Pastor Joel Zeferino.



Participações especiais:

Ricardo Ishmael, Isabela Garrido, Desireé Beck, Roger Sarmento e Petra Perón.



Músicos convidados:

Caroline Gama, Caique Veloso, Davi Mota e Tita Gracille



Transmissão

Youtube: Igreja Batista Nazareth