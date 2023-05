LIVE! RUN XP Salvador abre inscrições com percursos na orla de praias turísticas

Praias turísticas da capital baiana formam o cenário de superação de mais de 3 mil corredores no dia 21 de maio. Com inscrições abertas, a LIVE RUN XP Salvador volta à Capital da Alegria com provas de 21 km, 10 km e 5 km, além de Corrida Kids, com arena montada na Praça de Piatã. Sucesso no ano passado, o evento esportivo promovido pela LIVE!, uma das referências nacionais em moda fitness, será a sétima etapa do Circuito LIVE! RUN XP 2023, que nesta temporada soma 20 eventos até o final do ano.

As inscrições para a LIVE! RUN XP Salvador são feitas exclusivamente pelo aplicativo LIVE! Experience ou pelo site criado especialmente para o circuito. Clientes XP têm 30% de desconto, além de outras vantagens exclusivas. As inscrições de todas as etapas até o fim de 2023 são feitas da mesma forma.

Com inscrições em ritmo acelerado, a estimativa é que as 2,5 mil vagas estejam esgotadas antecipadamente. No dia 21 de maio, os atletas vão encarar percursos pela orla de Salvador. A Praça do Piatã é o ponto de partida para todos eles e também o local onde estará montada a Arena LIVE!. O espaço temático reserva uma série de atividades aos atletas e visitantes, com aulas de dança, alongamento, Corrida Kids, ativações musicais e outros atrativos esportivos após as corridas nas três distâncias.

A famosa Praia de Itapuã, conhecida também pelos versos de Vinícius de Moraes e Caetano de Veloso, e a Praia de Jaguaribe fazem parte do percurso das três distâncias. Nos 10 km, os atletas passarão também pela Praia do Corsário e a Praia dos Artistas. Já nos 21 km da meia maratona boa parte da orla oceânica de Salvador irá compor o desafio. Além das quatro praias, também estará pelo trajeto a Praia da Pituba.

“A orla de Salvador oferece aos atletas uma corrida especial. Não apenas por reunir as principais praias da capital baiana, como também um percurso plano, considerado ideal para os corredores obterem suas melhores marcas pessoais e, ainda, para quem está iniciando na corrida. Além disso, tem todo o clima diferente em eventos de corrida com a série de atividades na Arena LIVE!, um dos principais atrativos em cada etapa do circuito”, afirma Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

A LIVE! RUN XP Salvador é a primeira etapa do Circuito LIVE! RUN XP 2023 na Região Nordeste. Em novembro, Fortaleza vai receber o evento esportivo com corridas de 21 km, 10 km e 5 km, além de Corrida Kids. Todas as próximas etapas do circuito estão com inscrições abertas, que são feitas exclusivamente pelo aplicativo LIVE! Experience ou pelo site https://www.liverun.com.br, criado especialmente para o circuito. Clientes XP têm 30% de desconto, além de outras vantagens exclusivas.

Kits das corridas

Uma das grandes novidades do circuito em 2023 são os kits. Cada etapa tem uma camiseta de cor diferente. Em Salvador, a peça tem o tom terroso do tecido reciclado Fit Green®, uma parceria da LIVE! com LYCRA® Brasil e SENSIL®️. São duas modalidades de kits. O kit padrão contém camiseta, sports bag e brindes de parceiros da etapa, além de número de peito, chip de cronometragem e medalha para o atleta que concluir a prova. Já o kit premium conta também meia performance para corrida e viseira. Além dos 30% de desconto, os clientes XP têm vantagens também nos kits. O kit padrão dá direito à camiseta de finisher, enquanto o kit premium também dá acesso ao lounge da XP, no interior da arena de cada etapa.

Sobre o Circuito LIVE! RUN XP 2023

Depois do grande sucesso da primeira temporada, com 11 etapas, o Circuito LIVE! RUN XP terá 20 eventos em 2023. com a inclusão de seis cidades e de novas distâncias em relação ao ano anterior. Nove delas com meia maratona (21 km) e provas de 10 km e 5 km. Outras 10 têm corridas de 16 km, 8 km e 4 km. e uma com provas de 12 km e 6 km, em Balneário Camboriú (SC), a única com percursos pelas areias da praia. Todos os eventos têm Corrida Kids.

Sobre a XP

A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Para mais informações, acesse o site XP.

Calendário LIVE! RUN XP 2023

Campinas (SP) - 12 de fevereiro - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids (concluída)

Joinville (SC) - 26 de fevereiro - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids (concluída)

Porto Alegre - 12 de março - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids (concluída)

Brasília - 2 de abril - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids (concluída)

São Paulo, WTMorumbi Shopping - 23 de abril - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids (concluída)

Campo Grande - 7 de maio - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Salvador - 21 de maio - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

São Paulo, Ibirapuera - 4 de junho - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Rio de Janeiro - 25 de junho - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Florianópolis - 9 de julho - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Vitória - 23 de julho - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Rio de Janeiro - 6 de agosto - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Curitiba - 20 de agosto - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Balneário Camboriú - 3 de setembro - 12 km, 6 km e Corrida Kids

Goiânia - 17 de setembro - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Belo Horizonte - 1° de outubro - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Ribeirão Preto (SP) - 22 de outubro - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Fortaleza - 12 de novembro - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

São Paulo - 19 de novembro - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Jaraguá do Sul - 3 de dezembro - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids