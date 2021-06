Live Tour Salvador inicia maratona de promoção do turismo em formato inovador

A capital baiana ganhou um importante programa revelando um pouco das belezas naturais, da riqueza cultural, histórica e gastronômica da cidade. A primeira transmissão do projeto Live Tour Salvador foi feita pelo jornalista José Raimundo e exibida ao vivo na manhã deste domingo (13) a partir da Praça Municipal. O vídeo, com duração média de 30 minutos, está disponível para acesso no canal Visit Salvador da Bahia no YouTube, Facebook e Instagram.

Durante a apresentação de abertura, que teve um acesso de cerca de duas mil pessoas, o jornalista José Raimundo falou um pouco sobre a iniciativa desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav). O bate-papo teve a participação de Louti Bahia, urbanista e publicitário responsável pelo perfil das redes sociais Amo a História de Salvador.

Louti contou diversas curiosidades sobre a capital, incluindo um pouco da história da sede do governo-geral do país, situada na Praça Municipal, a construção das muralhas da cidade e suas ruínas ainda presentes, o surgimento do Forte São Marcelo e um pouco da história da alfândega e do porto da cidade, que até o século XIX foi o maior porto da América do Sul. O público também teve a oportunidade de interagir ao vivo com perguntas direcionadas aos participantes.

“Eu me sinto muito honrado em apresentar essas lives. Eu, que sempre passei a vida inteira fazendo reportagens pelo Brasil, agora estou tendo a oportunidade de aprender, interagir e perceber a reação das pessoas de uma forma descontraída. Eu não tenho dúvidas de que esse é um projeto que vai revolucionar e vai ser copiado por muitas outras cidades”, contou José Raimundo.

Para o secretário da Secult, Fábio Mota, a experiência inovadora do Live Tour Salvador vai fortalecer o turismo interno na cidade. “Essa é uma ideia nossa. Nós estamos vivendo um momento muito complicado agora com relação à pandemia. As viagens estão caracterizadas por viagens curtas e internas, por isso queremos, com a promoção da cidade através das lives, convidar o soteropolitano, o baiano, o nordestino e o brasileiro neste momento em que não é possível viajar para fora do país para conhecer a nossa beleza, a nossa gastronomia, a nossa cultura, a nossa primeira capital do país”.

“Essa ação da Prefeitura é muito boa e vai dar muita visibilidade ao destino Salvador. Também acho interessante porque envolveu as agências de receptivo, dando espaço ao trabalho realizado por elas. É uma iniciativa como nunca foi feito antes na cidade”, declarou a presidente da Abav-Bahia, Ângela Carvalho.

Avaliação

O urbanista Louti Bahia ressaltou alguns dos motivos pelos quais o turista interno não deve deixar de vivenciar a cidade. “Quem vem a Salvador conhece o começo da história. É claro que temos Porto Seguro, mas o Brasil começa a se desenhar do ponto de vista político e urbano a partir de 1549, com o governo geral. Foi a partir desse momento que o Brasil realmente ganhou a cara de Brasil e quando a história embalou de fato. Então, Salvador é um ponto essencial para compreender todo o processo da história do país”, relatou.

Para o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Fehba), Sílvio Pessoa, o projeto é muito louvável por mostrar a história, gastronomia, cultura e belezas naturais. "Nós conhecemos, mas precisamos mostrar para quem não conhece ou relembrar o visitante para vir a Salvador".

Presente na Praça Municipal, a paulista e administradora Mariana Fogo, de 26 anos, elogiou a iniciativa.

“Eu acho importante, pois quando eu vim para cá eu pesquisei na internet os pontos turísticos. Então, uma iniciativa como essa das lives vai ser muito boa para o turista, principalmente agora que estamos na pandemia e que as pessoas estão tentando reconquistar a segurança para viajar. Com as lives, todos podem ter acesso aos atrativos locais e podem saber como está a dinâmica de visitação da cidade. Eu vim a trabalho, mas aproveitei para conhecer os pontos turísticos, pois sei que aqui há uma cultura muito rica.”

Conteúdo

Os programas vão contar sempre com um guia turístico, cadastrado no Ministério do Turismo (MTur), um historiador e um apresentador mostrando atrações e opções de roteiros sugeridos por agências de receptivo filiadas à Abav e contam com a curadoria da Secult. Ao todo, a programação terá 11 lives com um pouco da história, curiosidades de alguns dos lugares mais marcantes da cidade, roteiros e atrações turísticas. As apresentações ocorrerão sempre às 16h das terças e sextas-feiras e a próxima será realizada dia 15, tendo como cenário o bairro de Itapuã.

O público que acompanhar a programação vai poder vivenciar as experiências da capital soteropolitana durante uma hora, com passeios e atrações turísticas da cidade, contemplando os segmentos de sol e praia, história e cultura, gastronomia e esportes náuticos. Todas as lives ficarão disponíveis no Instagram e YouTube do Visit Salvador da Bahia para quem não puder acompanhar no momento da exibição.

Além disso, o portal salvadordabahia.com está dando apoio ao projeto, através de uma plataforma que terá hotsites das agências de receptivo participantes. Dessa forma, o internauta que estiver assistindo poderá obter mais informações sobre as experiências e roteiros turísticos apresentados e entrar em contato com a agência de receptivo para adquirir sua viagem para a cidade.

Principal destino

A capital baiana foi o destino mais vendido nacionalmente em 2020, seguido de Maceió e Natal (2º) e Rio de Janeiro e São Paulo (3º), segundo a divulgação do anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). Somente o Nordeste recebeu cerca de 2 milhões de turistas através das operadoras da Braztoa, representando 70% das vendas nacionais.

Algumas das iniciativas que impulsionaram a escolha de Salvador como destino para o turismo interno mesmo após a pandemia foram a promoção por meio de campanhas digitais em formato de webséries, que conquistaram milhões de visualizações e a criação do Selo Verificado e certificação do Safe Travel, que atestam o cumprimento dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da Covid-19 pelos estabelecimentos.

Os protocolos do Selo Verificado foram desenvolvidos com base em referências nacionais e internacionais e de forma articulada com representantes de segmentos do turismo. Diferentemente de outros selos existentes, em que os interessados se autodeclaram atender aos protocolos estabelecidos, em Salvador, o Selo Verificado é concedido após a avaliação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), autorizada pelo Inmetro, o que lhe confere credibilidade tanto a nível nacional como internacional.