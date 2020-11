Live vai discutir os mitos e fatos sobre o Brasil atual

A live Buteco.CNV desta sexta-feira (13) recebe o professor Horácio Nelson Hastenreiter Filho. O bate-papo, que acontece às 19h30 no canal EueTu CNV, tem como objetivo aprofundar as conexões humanas através da Comunicação Não Violenta (CNV).

Pela segunda vez no encontro, o engenheiro elétrico com mestrado em Análise de Sistemas e doutorado em Administração irá trazer informações para uma maior compreensão da atual realidade brasileira, tendo como elemento as principais notícias que são veiculadas em nossa sociedade. Quais são os mitos amplamente divulgados e quais são os fatos reais escondidos da população? Quais interesses não aparecem e quais as informações, baseadas em fatos, que a nossa sociedade precisa tomar conhecimento? Essas serão algumas perguntas que o professor irá responder.

Horácio já atuou na área de tecnologia no Governo da Bahia, Petrobrás, Sebrae, Banco Mundial e Confederação Nacional das Indústrias. Atualmente é Professor Associado da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e vem se aventurando como escritor, tendo publicado o Romance Espelho em Pedaços e o livro de contos A Vaidade e o Tempo.