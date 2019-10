Liverpool abre 3x0, Salzburg empata e Salah decide para os Reds

Atual vencedor, o Liverpool entrou em campo pelo segundo jogo da Liga dos Campeões com o objetivo de se redimir da estreia. Na semana passada, perdeu, na Itália, para o Napoli, por 2x0. Nesta quarta-feira (2), diante de sua torcida no Anfield, conseguiu os esperados três pontos contra o RB Salzburg. Com direito a uma chuva de gols: sete, ao todo. Os Reds abriram 3x0, viram o rival empatar e Salah assegurou a vitória: 4x3.

No início da partida, Mané já dava o tom do que viria pela frente. Aos oito minutos, chegou pela esquerda, partiu com velocidade, tabelou com Firmino e mandou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar. O camisa 9, aliás, assim como Alisson, fazia aniversário na data. O goleiro, porém, ficou fora da partida, lesionado.

Aos 24 minutos, o Liverpool ampliou, quando Alexander-Arnold cruzou para Robertson, que mandou no fundo da rede. A vantagem ficou ainda mais clara 11 minutos depois, com uma jogada que começou com Mané cruzando pela esquerda. Firmino cabeceiou, Stankovic defendeu e Salah aproveitou o rebote e fez os 3x0.

A reação do atual líder austríaco veio em seguida. Hee-Chan Hwang recebeu pela esquerda, cortou Van Dijk e mandou a bola para o fundo da rede, aos 38. Na volta do intervalo, aos 10, Minamino pegou de primeira e fez o segundo do Salzburg. E, 4 minutos depois, Haland, sozinho, apenas escorou e deixou tudo igual no placar.

Os Reds, então, contaram com o poder decisivo do seu craque egípcio, além de uma ajudinha dupla brasileira, para ganhar a primeira na Liga dos Campeões. Fabinho jogou na área, Firmino achou Salah e o 4x3 foi selado.