Liverpool contrata Taffarel como novo preparador de goleiros

O Liverpool anunciou nesta terça-feira que Taffarel integrará a comissão técnica do time como preparador de goleiros Ele já garantiu permissão de trabalho para atuar na Inglaterra e se juntará a John Achterberg e Jack Robinson, os outros dois treinadores da função. O ídolo do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994 atuará no clube inglês paralelamente ao trabalho na seleção brasileira principal.



No clube, Taffarel treinará dois goleiros brasileiros: Alisson e o jovem Marcelo Pitaluga, ex-Fluminense, de apenas 18 anos. O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, elogiou a contratação e destacou a importância de trazer uma visão diferente dentro da função.

#LFC can announce a deal has been agreed for Claudio Taffarel to join the club’s first-team staff, with the Brazilian set to assume the role of goalkeeping coach.



The 55-year-old will join John Achterberg and Jack Robinson in working with the Reds’ ‘keepers. — Liverpool FC (@LFC) November 30, 2021

"Falamos com Ali (Alisson) porque dois dos melhores goleiros do mundo são brasileiros e, por isso, encontramos uma solução trazendo o Taffarel como uma adição muito boa para toda a nossa comissão técnica. Realmente, pensamos que pode nos dar uma visão diferente de novo, olhar para coisas diferentes. Nós realmente queremos ser uma boa escola de goleiros do futebol mundial e é por isso que estamos trazendo um terceiro treinador de goleiros muito experiente", analisou.Com 101 partidas pela seleção brasileira e três Copas do Mundo no currículo, Taffarel também atuou em vários clubes do futebol europeu, incluindo o Parma, da Itália, e o Galatasaray, da Turquia, antes de se aposentar em 2003.Além de Alisson e Marcelo Pitaluga, o Liverpool conta em seu elenco com os brasileiros Fabinho e Roberto Firmino.