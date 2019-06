Liverpool e Tottenham fazem final inglesa da Liga dos Campeões

A final da Liga dos Campeões, neste sábado (1º), entre Liverpool e Tottenham, terá quatro personagens vivendo sob forte expectativa – dois em campo, dois fora dele. O apito inicial no Estádio Wanda Metropolitano de Madri será às 16h.

O Liverpool é dono de cinco títulos; já o Tottenham busca o seu primeiro troféu.

Do lado dos Reds, a expectativa é pela presença de um dos seus artilheiros. O brasileiro Roberto Firmino, autor de quatro gols na Liga, está recuperado de uma lesão na virilha. Ele não joga desde a derrota por 3x0 para o Barcelona no dia 1º de maio.

O técnico Jurgen Klopp não confirmou a presença dele: “Firmino está pronto. Se vai começar? Eu penso que devo deixar algumas questões e, aberto. Ele está bem”.

Mesma expectativa vive o atacante Harry Kane, autor de cinco gols pelo Tottenham no torneio. Ele não joga desde 9 de abril, quando lesionou o tornozelo no 1x0 com o Manchester City pela Liga.

O treinador Mauricio Pochettino também mantém o mistério: “Ainda temos a última sessão de treinos e só depois decidiremos”.

Klopp e Pochettino também vivem uma expectativa acima do normal. O técnico alemão já foi duas vezes vice da Liga, a primeira em 2013 com o Borussia Dortmund e a outra no ano passado, quando o Liverpool perdeu para o Real Madrid.

Já o argentino Pochettino, desde 2014 no Tottenham, busca o seu primeiro título no clube e na carreira. Ele nunca chegou à final do torneio.