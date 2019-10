Liverpool goleia com gols de Salah e Mané, mas segue vice-líder

De volta ao time titular do Liverpool, o meia-atacante Alex Oxlade-Chamberlain aproveitou sua oportunidade e comandou a equipe inglesa na vitória sobre o Genk por 4x1, na Bélgica, nesta quarta-feira (23), pelo Grupo E da Liga dos Campeões. Pela mesma chave, o Napoli sofreu, mas derrotou o RB Salzburg por 3x2, na Áustria.

Os resultados mantiveram o time italiano na liderança do grupo, com sete pontos. Os ingleses, atuais campeões europeus, somam seis e começam a esboçar reação na competição após derrota na estreia, justamente para o Napoli, e uma vitória suada sobre o Salzburg na rodada passada. O time austríaco tem três pontos, contra apenas um do Genk.

Na cidade belga, o Liverpool contou com o retorno de Salah, recuperado de lesão, e a volta de Oxlade-Chamberlain ao time titular. Além disso, o técnico Jürgen Klopp promoveu mudanças em quase todos os setores da equipe. Colocou Lovren no lugar de Matip e Milner, Keita e o próprio Chamberlain no meio-campo.

Com esta formação, mais próxima a que levou o Liverpool ao título na temporada passada, as redes balançaram logo no primeiro minuto de jogo. Chamberlain arriscou chute rasteiro de fora da área e contou com desvio para da zaga para vencer o goleiro Gaetan Coucke. Na sequência, Roberto Firmino foi derrubado dentro da área, mas o árbitro ignorou o lance e o VAR.

O brasileiro deu passe, de letra, para Mané, que quase anotou o segundo. Aos 24, o atacante senegalês parou no goleiro belga. Um minuto depois, o Gelk empatou, mas o árbitro anulou ao anotar impedimento no início da jogada. Em seguida, foi a vez de Salah levar perigo, em cobrança de falta.

No segundo tempo, o segundo gol dos ingleses veio aos 12 minutos Firmino deu lindo passe para Chamberlain acertar outro belo chute, no ângulo, e ampliar a vantagem dos visitantes. O terceiro gol aconteceu aos 31, em jogada que contou co todos os atacantes do Liverpool. Firmino iniciou jogada que contou com assistência de Salah e gol de Mané, batendo na saída do goleiro

A goleada foi confirmada aos 41, quando o egípcio recebeu entre dois marcadores na entrada da área, driblou ambos com rapidez e, cara a cara com o goleiro, bateu no canto. No minuto seguinte, o Genk anotou o seu gol de honra, com Stephen Odey.

Napoli vence e lidera

Em Salzburgo, o Napoli também teve dificuldades para vencer o time da casa, como acontecera com o Liverpool na rodada anterior. Os anfitriões saíram na frente, mas o gol de Erling Braut Haaland foi anulado pelo VAR, aos 8. Na sequência, aos 16, Mertens colocou os italianos na frente ao receber pela direita, entrar na área e encher o pé em chute cruzado, praticamente indefensável.

O RB Salzburg empatou aos 39, em cobrança de pênalti do mesmo Haaland, considerado uma das grandes promessas do futebol europeu. Mas Mertens voltou a colocar o Napoli em vantagem, aos 19. Em um duelo particular com Haaland, o jogador da casa voltou a balançar as redes, ao completar de cabeça cruzamento da esquerda, aos 27.

Parecia que o gol amenizaria de vez a empolgação do Napoli. Mas o time italiano respondeu imediatamente. Logo após a saída de bola, Insigne escapou pela direita e anotou o terceiro e decisivo gol do Napoli, selando a vitória dos visitantes.