Liverpool goleia rival e mantém folga na liderança do Inglês

Em um clássico eletrizante e cheio de gols no primeiro tempo, o Liverpool goleou o Everton por 5 a 2, nesta quarta-feira (4), no estádio Anfield Road, em Liverpool, e segue tranquilo na liderança do Campeonato Inglês.

Mesmo com um time misto - já que o técnico alemão Jurgen Klopp resolveu dar um descanso ao brasileiro Roberto Firmino, ao egípcio Salah e ao inglês Henderson, além de Alisson (suspenso) -, liquidou o rival da cidade com quatro gols ainda antes do intervalo.

Com mais uma vitória, a 14.ª em 15 rodadas, o Liverpool segue invicto na competição e atingiu a marca de 43 pontos em 45 possíveis. A grande diferença para os concorrentes mais próximos está mantida, já que o vice-líder Leicester City (35) e o terceiro colocado Manchester City (32) venceram neste meio de semana. O primeiro bateu o lanterna Watford por 2 a 0 e o de Manchester goleou o Burnely por 4 a 1, fora de casa, na última terça-feira.

O outro lado da cidade de Liverpool está em uma situação delicada na temporada. Com a derrota no clássico e a vitória do Southampton na rodada, o Everton entrou na zona de rebaixamento no Campeonato Inglês. Tem 14 pontos, em 18.º lugar, somente à frente de Norwich, com 11, e Watford, com oito. O próprio Southampton, Brighton (um jogo a menos) e Aston Villa estão acima na tabela de classificação com 15 pontos cada.

Para desespero dos torcedores do Everton, os dois clubes se enfrentarão novamente daqui cerca de um mês na estreia de ambos na Copa da Inglaterra, já em sua terceira fase. Será no mesmo Anfield Road, onde nesta quarta-feira se viu uma atuação brilhante do atacante senegalês Sadio Mané, único da posição como titular depois da decisão de Klopp de poupar seus principais jogadores para a maratona de jogos neste mês de dezembro por quatro competições diferentes.

O remanescente do trio de ataque deu um show em campo com um gol - o quarto, já no final do primeiro tempo - e duas lindas assistências, enquanto que Origi, o substituto de Roberto Firmino, brilhou balançando as redes duas vezes. O suíço Shaqiri e o holandês Wijnaldum completaram, enquanto que Keane e o brasileiro Richarlison descontaram para o Everton.