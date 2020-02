Liverpool goleia Southampton e dá um passo rumo ao título inglês

A incrível marcha do Liverpool rumo à conquista do título do Campeonato Inglês, competição que o clube não vence desde 1990, teve mais um capítulo neste sábado (1º). Em casa, o time comandado por Jürgen Klopp derrotou o Southampton por 4 a 0 e ampliou a vantagem na liderança da competição.



Com o triunfo obtido em seu estádio, o Liverpool manteve a invencibilidade no campeonato, mas não só isso. O time vermelho ostenta a espetacular marca de 24 vitórias e um empate, uma campanha jamais vista em qualquer das principais competições europeias em 25 rodadas.



A diferença que separa o Liverpool do Manchester City, segundo colocado, agora é de 22 pontos (73 a 51). A equipe dirigida por Pep Guardiola terá um difícil compromisso no domingo, contra o Tottenham de José Mourinho, em Londres. Cada vez mais, a principal dúvida sobre a campanha do clube de Liverpool não é se ele será campeão inglês, mas quando vai conquistar a taça e se será de forma invicta.



O jogo contra Southampton, ao contrário do que indica o placar, não foi um mero cumprimento de formalidade para o Liverpool. O primeiro tempo foi bastante apertado e os visitantes tiveram algumas oportunidades para abrir o placar, o que não aconteceu, entre outras coisas, por causa da segurança do goleiro Alisson.



O destino da partida mudou logo com um minuto da etapa final, momento em que Oxlade-Chamberlain recebeu um passe de calcanhar de Firmino e marcou o primeiro gol do jogo com um bem colocado chute de pé direito. A desvantagem no placar desanimou o Southampton e as coisas ficaram bem mais fáceis para os campeões do mundo.



Henderson, aos 14, e Salah, aos 26 e aos 45, ampliaram a vantagem dos donos da casa, que tiveram muita tranquilidade na reta final da partida e puderam se dar ao luxo de diminuir o ritmo e esperar o tempo passar diante do 11.º colocado do campeonato.