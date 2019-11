Liverpool jogará Mundial de Clubes e Copa da Liga ao mesmo tempo

O Liverpool estreará no Mundial de Clubes da Fifa, no Catar, em 18 de dezembro. E, um dia antes, jogará as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Ou seja, estará em duas competições praticamente ao mesmo tempo. Por isso, terá duas equipes diferentes, uma para cada torneio. Ainda não se sabe, porém, quais jogadores o técnico Jurgen Klopp usará em cada campeonato.

“O clube gostaria de aproveitar esta oportunidade para enfatizar que, embora esse não seja um cenário ideal, é um resultado alcançado com os melhores interesses da competição, com os outros clubes e com nós mesmos como o único fator motivador”, diz um trecho da nota divulgada pelos Reds.

Segundo o Liverpool, a liga inglesa (EFL) tentou resolver o problema, mas não conseguiu por falta de datas - a Copa da Liga é curta e termina no dia 1º de março de 2020.

"Podemos confirmar que datas alternativas foram discutidas, mas, no final das contas, nenhuma foi considerada adequada sem comprometer o cronograma da competição em si ou colocar uma pressão indevida em nossa equipe de jogadores", afirmou o clube.

O duelo na Copa Inglesa será contra o Aston Villa. Já a estreia no Mundial acontecerá contra o vencedor do jogo entre Monterrey, do México, e o ganhador da partida entre o Al Sadd, do Catar, e o Hienghène Sport, da Nova Caledônia, representante da Oceania.