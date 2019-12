Liverpool massacra o vice-líder do Inglês e segue invicto

É bonito de ver o Liverpool jogar. Mesmo com a sequência desumana de oito jogos em um mês, mesmo diminuindo um pouco a intensidade... ainda assim, se tem os Reds em campo é quase certeza de bom futebol. Pode vir de todos os lados, como foi na final do Mundial de Clubes, contra o Flamengo, na última semana. Ou pode ser um atropelo como foi o protagonizado pelo time de Jürgen Klopp nesta quinta-feira (26) de Boxing Day.

Os atuais campeões do mundo foram até o King Power Stadium enfrentar o Leicester e simplesmente massacraram o vice-líder da Premier League. Capitaneados por Trent Alexander-Arnold, o Liverpool venceu por 4x0 em partida que teve dois gols do brasileiro Roberto Firmino. Com o resultado, o time pulou para os 52 pontos: 13 a mais do que o somado pelo próprio Leicester, que ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester City na rodada.

O Liverpool fecha o primeiro turno da Premier League com 17 vitórias e um empate. Tem só 18 jogos, e não 19, porque o confronto com o West Ham, pela 18ª rodada, foi adiado devido à participação no Mundial de Clubes e ainda não tem data marcada.

O jogo

Até enfrentar o Liverpool, o Leicester tinha sofrido apenas 5 gols nos 9 jogos que fez dentro de casa em toda a competição. Os primeiros minutos de jogo indicavam que esse número iria aumentar um pouco. Os Reds não deixaram os donos da casa jogar. Antes dos 30 minutos, Salah já havia perdido um gol sem goleiro e Mané desperdiçou oportunidade de frente para Kasper Schmeichel.

Só que aos 31, Firmino mudou a sina e abriu o placar. Trent Alexander-Arnold deu fez um lindo cruzamento e o brasileiro cabeceou para o gol.

Segundo tempo

Na etapa complementar, a vitória se tornou massacre. Aos 25, o zagueiro Soyüncu meteu a mão na bola e a arbitragem marcou pênalti. James Milner tinha acabado de entrar e cobrou com categoria para ampliar.

Três minutos mais tarde, Alexander-Arnold deu outra assistência para Firmino. O camisa 9 dominou a bola com carinho antes de colocar a bola no ângulo de Schmeichel.

Mais um golaço do Liverpool. Jogadaça de pé em pé, cruzamento do Alexander-Arnold e frieza de Roberto Firmino para mandar no ângulo do Schmeichel. Sensacional! pic.twitter.com/RRkcFWdlYT — Aldo Luiz (@AldoLuizSF) December 26, 2019

Faltava o gol do lateral direito de 21 anos. Por tudo que tinha feito no jogo. E ele fez. Quatro minutos após o terceiro gol, recebeu na direita e bateu seco para fechar o placar. Um alívio para a torcida do Leicester, que não viu seu time chutar uma bola sequer na direção do gol de Alisson durante os 90 minutos.

