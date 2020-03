Liverpool sofre, vence de virada e fica a três triunfos do título

Depois de perder três dos últimos quatro jogos, o Liverpool virou sobre o Bournemouth em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês e venceu por 2x1 na manhã deste sábado (7), em casa. Mohamed Salah e Sadio Mané fizeram os gols mandantes, enquanto Callum Wilson abriu o placar para os visitantes.

O resultado positivo deixa o Liverpool a três vitórias do título nacional inédito na era Premier League. O time comandado pelo técnico alemão Jurgen Klopp agora soma 82 pontos, 25 pontos à frente do segundo colocado Manchester City, que tem dois jogos a menos.

Já o Bournemouth segue brigando contra o rebaixamento: com a derrota, a equipe de Eddie Howe estaciona nos 27 pontos e fica na antepenúltima posição da tabela, no 18º posto. Com duas partidas a menos, o Aston Villa soma 25, quatro a mais que o lanterna Norwich City, que ainda entra em campo na rodada.

A vitória vermelha, porém, não tem efeito somente no Campeonato Inglês. Com o triunfo, o hexacampeão europeu ganha moral para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em casa, diante do Atlético de Madrid. Na Espanha, o time inglês perdeu por 1x0.

Entretanto, a virada sobre a Bournemouth foi suada. Além de sair em desvantagem, o Liverpool quase tomou o empate no segundo tempo, mesmo jogando em casa diante de um dos três piores times do Campeonato Inglês. De todo modo, a vitória foi construída ainda no primeiro tempo.

A etapa inicial, aliás, já começou com polêmica. Aos oito minutos, Wilson fez 1 a 0 para os visitantes, após roubar a bola, iniciar jogada e completar para a rede já dentro da pequena área. Os donos da casa, porém, reclamaram de falta do atacante inglês sobre o zagueiro e compatriota Joe Gomez no desarme.

Apesar das efusivas reclamações de Klopp, a arbitragem confirmou o gol do Bournemouth, que seguiu melhor na partida e criou mais chances. Entretanto, a partir da metade do primeiro tempo, o Liverpool passou a comandar as ações. Tanto que, aos 24, veio o empate: Mané pressionou a saída de bola adversária, roubou a posse e tocou para o lado, achando Salah dentro da área. O ponta egípcio concluiu a jogada com um chute preciso no canto, sem chances para o goleiro.

Daí em diante, o Liverpool fez pressão e conseguiu a virada logo na sequência. Foi aos 32, em mais uma jogada rápida: o zagueiro holandês Virgil van Dijk interceptou a bola no meio de campo e lançou em profundidade para Mané. O ponta senegalês também foi preciso e fez 2 a 0.

No segundo tempo, os donos da casa seguiram superiores, mas quase cederam o empate ao Bournemouth. Aos 15, Ryan Fraser recebeu lançamento longo e tocou por cima do goleiro Adrián, só que James Milner se jogou para evitar o tento visitante quase em cima da linha do gol.

No decorrer da partida, os anfitriões aumentaram a eficiência defensiva e seguiram levando perigo na frente. Entretanto, não foram capazes de fazer mais um, embora não tenham corrido riscos Mané chegou a carimbar a trave, mas o placar ficou no 2 a 1 em Andield. Antes do apito final, porém, o Liverpool quase cedeu o empate novamente. Aos 44, Wilson recebeu livre dentro da área, mas se enrolou todo na hora de empurrar para o gol. A sorte do atacante é que o impedimento já havia sido marcado.