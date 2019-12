Liverpool vence o Salzburg e vai às oitavas da Liga dos Campeões

O Liverpool precisava de um empate para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Fez mais que isso. Nesta terça-feira (10), o time inglês superou o Red Bull Salzburg por 2x0, na Áustria, e confirmou um lugar na próxima fase do torneio do qual é o atual campeão.



O Liverpool, com o triunfo, avançou como líder do Grupo B, com 13 pontos. O Red Bull Salzburg, que precisava vencer para avançar ao mata-mata, terminou em terceiro da chave, com sete pontos e, com isso, vai entrar na disputa da Liga Europa.



A equipe do técnico alemão Jurgen Klopp correu riscos, de modo que viu o adversário chegar perto de abrir o placar pelo menos três vezes no primeiro tempo e teve de contar com grandes intervenções do brasileiro Alisson, eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa e pela revista France Football, para não ser vazada.



Rápido e envolvente, o time inglês também teve chances para balançar as redes na etapa inicial em lances de contra-ataques. Não o fez em razão das más pontarias de Keita e Salah. No entanto, na etapa final, o atual campeão europeu mostrou a costumeira letalidade ao marcar dois gols em dois minutos e resolver a parada.



O primeiro saiu aos 12 minutos, com Keita. Substituto do brasileiro Fabinho, machucado e que não joga mais neste ano, o meia guineense se apresentou dentro da área para completar cruzamento de Mané para o gol e abrir o placar contra o time pelo qual se destacou em 2015, antes de ser vendido ao RB Leipzig. No time alemão, explodiu até chegar ao Liverpool em 2017.



No minuto seguinte, Henderson descolou ótimo lançamento, Salah aproveitou o vacilo do zagueiro, que recuou mal para o goleiro, driblou o arqueiro e, mesmo com pouquíssimo ângulo, conseguiu acertar o gol. O egípcio foi às redes em um lance totalmente improvável e se redimiu das oportunidades perdidas anteriormente, selando o triunfo em Salzburgo.



CLASSIFICAÇÃO COM GOLEADA

O Napoli foi o outro time do Grupo B a avançar às oitavas de final. Em casa, no estádio San Paolo, o time italiano quebrou um jejum de nove jogos sem vitórias - levando em conta também as partidas do Campeonato Italiano - ao golear o Genk, da Bélgica, por 4x0.



O atacante polonês Arek Milik deu show e comandou a vitória elástica em Nápoles, anotando três gols no jogo e aliviando a situação do técnico Carlo Ancelotti, que balançava no cargo com a má fase de sua equipe.



Milik aproveitou um dia infeliz de Vandervoordt, de 17 anos. Goleiro mais jovem da posição a jogar uma partida da Liga dos Campeões, ele cometeu um erro grotesco ao tentar dominar um recuo e deixou a bola limpa para o polonês abrir o marcador. Depois, o atacante ampliou aos 26 após assistência de Di Lorenzo e fez o terceiro convertendo cobrança de pênalti. O belga Mertens deu uma cavadinha em nova cobrança de pênalti e fechou a conta.