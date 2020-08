Lives homenageiam 78 anos de Clara Nunes

O aniversário da cantora Clara Nunes (1942-1983), que completaria 78 anos nesta quarta-feira (12), será lembrado da maneira como ela se expressava melhor: com música. A mineira será homenageada em duas lives: uma comandada pela baiana Mariene de Castro e a outra realizada pelo Memorial Clara Nunes.

Mariene, que já gravou um álbum dedicado à Clara Nunes, apresenta o show Ser de Luz, a partir das 20h, através da plataforma Zoom. Acompanhada do violonista Lula Gazineu, Mariene mostra repertório que imortalizou a artista como O Mar Serenou, Guerreira e Feira de Mangaio, A deusa dos Orixás e Ê Baiana, entre outros sucessos

“Ser de luz é um chamado e, com muita clareza e amor, dedico meu canto para essa homenagem no dia do seu aniversário. Daqui eu me emociono e agradeço pela oportunidade de cantar esse repertório que passou a fazer parte da minha vida”, ressalta Mariene, que lançou CD/DVD Ser de Luz - Uma Homenagem a Clara Nunes em 2016.

A outra celebração acontece na forma de um bate-papo musical e solidário que vai arrecadar recursos em prol do Memorial Clara Nunes, que fica em Caetanópolis, terra natal de Clara.

Fechado por conta da pandemia no novo coronavírus, o espaço, segundo os organizadores, precisa de manutenções e melhorias para assim que a pandemia passar, ser reaberto numa exposição com o acervo da cantora, que conta com mais de dez mil itens. Entre os itens, há roupas, acessórios, colares de conchas, objetos pessoais, troféus e muitas fotografias.

A live contará com as presenças das atrizes e cantoras Emanuelle Araújo e Clara Santhana - que apresentou um espetáculo em homenagem à Clara, o Deixa Clarear. E também da cantora Nina Wirtti e Lucinha Nobre, porta-bandeira da Escola de Samba Portela, que já destacou a artista num samba enredo.





PROGRAMAÇÂO

Live Ser de Luz - Com a cantora Mariene de Castro e com o violonista Lula Gazineu. Ingressos através do bit.ly/MarieneClaraNunes, com contribuições de R$ 15, R$ 30 ou R$ 60. Hoje, às 20h, pelo Zoom.

Pate-papo musical Iniciativa do Memorial Clara Nunes reúne Emanuelle Araújo, Clara Santhana,Nina Wirtti e Lucinha Nobre, às 20h, no Instagram https://www.instagram.com/claranunesoficial/?hl=pt-br