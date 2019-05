Livia Nery lança campanha de financiamento coletivo para primeiro álbum

A cantora Livia Nery está com um campanha de financiamento coletivo aberta para a finalização do seu primeiro álbum. O disco de estreia da soteropolitana tem produção assinada por Curumin e será lançado em junho deste ano. Até domingo, o público poderá contribuir com diversas cotas para a finalização do álbum no site www.benfeitoria.com/livianery.

As recompensas são variadas para quem apoiar. Disco físico, almoço preparado por ela, camiseta, show intimista, são algumas das retribuições para quem participa da iniciativa.

O primeiro disco de Livia, ainda sem nome, foi gravado e mixado entre fevereiro e março de 2019 nos estúdios da Red Bull, em São Paulo. O debut conta com a presença dos músicos João Deogracias, Aline Falcão, Edy Trombone, Maurício Badé, Edgard Scandurra e outros. São 12 faixas, a maioria composta por Livia, em arranjos que misturam a canção brasileira com MPC’s e sintetizadores. Com a campanha, Livia pretende entre outras coisas finalizá-lo, difundi-lo e viabilizar a prensagem física do disco.

Cantora, compositora e instrumentista nascida em salvador, ela realiza um laboratório de investigação e produção musical, onde cruza música urbana com o cancioneiro brasileiro. Sua busca se situa num ponto de convergência entre a expressão da canção, permanecendo atenta às formas musicais destes tempos.

Teclado, sampler, voz e loop têm sido parte de seu aparato instrumental ao longo de 6 anos de dedicação à música. Em 2016 participou do pulso, projeto de residência artística na Red Bull Station, em São Paulo, ao lado dos conterrâneos Cartaxo, Junix, João Meirelles e Mahal Pitta (Baiana System).

O primeiro EP lançado, "Vulcanidades", produzido por ela e Rafa Dias (Attooxxa), à levou ao prêmio Caymmi 2017 como melhor intérprete feminina. Já as notórias participações nos carnavais de salvador e projetos de rua ao lado do Ministéreo Público sistema de som estreitaram e ampliaram sua relação com o público na Bahia.

Em 2018, Livia Nery passou a viver entre Salvador e São Paulo, para iniciar a produção do seu primeiro disco, em parceria com o paulistano Curumin. De setembro de 2018 a fevereiro de 2019 estiveram dedicados a este projeto, que será lançada em junho de 2019.