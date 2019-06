Livia Nery lança primeiro álbum da carreira, Estranha Melodia

Depois de lançar o EP Vulcanidades (2017) e ganhar o prêmio de melhor intérprete feminina do Prêmio Caymmi pelo trabalho, a cantora Lívia Nery lança o primeiro álbum de sua carreira. Estranha Melodia chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (7), e já tem show de lançamento confirmado em Salvador: dia 18 de junho, às 20h, na Sala do Coro o TCA. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

O disco conta com 13 faixas inéditas, dentre elas Sintoma de Amor, que já havia sido apresentada pela cantora em alguns shows. Dessas, apenas Vinte Léguas se configura como uma regravação - é a leitura de Livia para a composição de Evinha e Marizinha, registrada em 74 no álbum Eva, lançado pela Odeon. As 12 restantes trazem Livia em duas parcerias - Quem se Imaginou, com Ricardo Santana, e Pra Trabalhar, ao lado de Tatiana Lírio e Johanna Gaschler - e solo nas outras dez.

Reunindo a produção de quase uma década, trazida da Bahia para São Paulo por Livia, e trabalhada por cinco meses no quartinho dos fundos da casa do músico Curumim, o álbum - gravado no Red Bull Studio, em São Paulo - segue apenas um impulso: o da experimentação.

Estranha Melodia revela o som como o principal guia das canções, processadas entre beats e sintetizadores ou ao violão. Produzido por Livia - que já esteve a frente em gravações de Letrux e Luisão Pereira - e por Curumim, o disco costura um Brasil litorâneo, brejeiro e de concreto, entre trânsitos reais e subjetivos na trajetória da artista. Artesanalmente eletrônico, Estranha Melodia chega através do selo da BaianaSystem, Máquina de Louco; esta é primeira edição fonográfica do coletivo.

O mapa sonoro percorrido por Livia agrega a vivência dela, que nasceu em Salvador, foi criada entre a capital baiana e o interior do estado, e hoje vive em São Paulo. O que sobressai, portanto, é a pluralidade que Livia carrega. Eletrônica e melancólica perto do mar, universal no interior, melodiosa no concreto.

Gravado por ela, Aline Falcão, Curumim e João Paulo Deogracias, o álbum conta com participação de Edgard Scandurra, Lucas Martins, Edy Trombone, Maurício Badé, Tatiana Lirio, Johanna Gaschler, Marcelo Galter, Israel Lima e Jorge Solovera. No show, Livia é acompanhada de João Deogracias (baixo e synth bass), Aline Falcão (teclados) e Bruno Marques (bateria, MPC).