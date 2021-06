Livia Nery lança single "Superegos" e doc para celebrar primeiro álbum

Em 2019, a cantora, compositora e produtora Livia Nery colocou no mundo Estranha Melodia, seu primeiro álbum. Agora, exatos dois anos após o lançamento, a artista encerra o ciclo do disco para dar espaço a novas produções. Entre as ações previstas para celebrar o trabalho estão os lançamentos do single "Superegos", nesta segunda (7), e do mini doc homônimo ao álbum, no dia 18, às 12h, no canal da artista no YouTube.

"Demorei muito para lançar um disco cheio autoral. Estranha Melodia veio como eu queria, com todas sonoridades e camadas que tanto busquei. Com uma gravidez e todas suas transformações, senti que devo encerrar o ciclo dele para que, em um futuro breve, eu possa lançar uma nova obra", explica Lívia, que assinou a produção de Irmã, novo disco de Ronei Jorge, junto com Andrea Martins.

"Superegos" é uma faixa bônus do "Estranha Melodia", já que foi gravada no mesmo período das outras músicas do álbum, todas produzidas por Livia em parceria com Curumin. A música é cantada em inglês e fala do fim de um amor. Tudo isso revestido por uma melodia e arranjo simples e delicado, também assinado por Curumin.

"O amor sempre estará entre nossos temas mais caros. Amar é uma necessidade, um imperativo. Volta e meia também precisamos fechar ciclos e nos desapegar do que não nos serve. Deixar morrer o que tiver que morrer pra nascer novas coisas. Me vejo exatamente nesta situação, de uma transformação irreversível com a chegada de minha primeira filha. 'Superegos' acabou ficando de fora da seleção para entrar no disco, mas ela é irmã de todas as outras. Por isso ela chega para encerrar este ciclo", conta ela.

O documentário resgata imagens da gravação do disco em estúdio, além de depoimentos atuais da artista, sessões de foto e lives que realizou nos últimos anos. O doc conta também com depoimentos em áudio de músicos e fãs contando sobre suas relações com o disco.

"Eu imagino que esse material vai trazer um lado mais afetivo do disco, de como ele chegou nas pessoas, de como foi o clima dos dias de gravação e como ele reverberou na vida e na carreira de Livia", explica Fernando Gomes, fotógrafo e artista visual responsável pela produção do doc.

SERVIÇO: single "Superegos" | segunda (7), nas principais plataformas de streaming | Mini Doc Estranha Melodia | 18/6 (sexta), às 12h, no canal de Livia Nery no YouTube (www.youtube.com/livianery)