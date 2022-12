Lívian Aragão deixa a Farofa da Gkay e posta foto com o pai no hospital

Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, deixou a Farofa da Gkay, que acontece em Fortaleza, assim que soube da internação do pai nesta quarta-feira (7). A atriz estava no evento desde segunda-feira (5), quando a festa começou. No Rio de Janeiro, Lívian mostrou nas redes sociais o momento do reencontro na unidade médica.

"FAMILY FIRST. Peguei a primeira ponte aérea farofa x Rio pra ver meu pai. Ele teve um AIT Acidente isquemico transitório. Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo", legendou Lívian na publicação.

O humorista de 87 anos foi internado na tarde de hoje após um Acidente Isquêmico Transitório (AIT). Renato sentiu tontura e foi levado para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O ATI se caracteriza por um pequeno ataque semelhante ao acidente vascular cerebral. A diferença é que esse desaparece pouco tempo depois.

No entanto, é preciso atenção médica imediata. Os sintomas incluem fraqueza em um lado do corpo, problemas de visão e fala arrastada.

Os Trapalhões

Renato Aragão ficou conhecido pelo seu personagem "Didi" no programa de Tv Os Trapalhões.

Com a estreia pela primeira vez na TV em 1974, Os Trapalhões se consagraram na cultura brasileira com o programa de esquetes humorísticas. O grupo, formado pelo quarteto principal de humoristas: Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias; produziu cerca de 35 filmes entre os anos de 1965 a 1999.