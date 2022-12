Livro comemora os 50 anos do Clube da Esquina

Chris Fuscaldo e Márcio Borges (Foto: Divulgação)

Com textos de Milton Nascimento e Lô Borges, entre outros, o livro De Tudo Se Faz Canção – 50 Anos do Clube da Esquina, que comemora o Jubileu de Ouro daquele que é considerado o “maior” álbum da música brasileira, será lançado amanhã. Escrito por Márcio Borges , um dos principais letristas do Clube da Esquina, e pela pesquisadora musical Chris Fuscaldo, o trabalho é bilíngue (português/inglês) e reúne depoimentos dos músicos envolvidos na produção – de Alaíde Costa, convidada na faixa Me Deixa em Paz, a Milton e Lô.

Além de um faixa a faixa escrita por nomes como Ana Maria Bahiana, Charles Gavin, Patricia Palumbo, Kamille Viola, Ricardo Schott, Renato Vieira, Leandro Souto Maior, Bento Araujo e outros pesquisadores musicais, a publicação conta ainda com um prefácio e um posfácio contando como foram as comemorações em 2022, com depoimentos de atores do musical Os Sonhos Não Envelhecem, de Ricardo Alexandre (editor do podcast Discoteca Básica) e de Marcos Sabino.





Daniela Mercury (Foto: Célia Santos - Divulgação)

Daniela Mercury canta no Festival Psica

Considerado o maior festival independente de música periférica da Amazônia, o Psica chega à 10ª edição, de sexta a domingo, com 40 apresentações distribuídas nos mais de 20 mil m² do Espaço Náutico Marine Club. Os ingressos ainda estão à venda e a expectativa é receber um público de 10 mil pessoas em cada dia de evento.

Entre as atrações, estão Daniela Mercury, Baco Exu do Blues, Liniker, Gaby Amarantos, Lia de Itamaracá, Mega Principe New Tech, Super Pop Live, Surreal Crocodilo, Viviane Batidão e Luedji Luna, entre outros. Daniela Mercury promete fazer o público se divertir como em uma verdadeira micareta, mostrando os grandes hits, que embalam o Carnaval de Salvador, como O Canto da Cidade, Nobre Vagabundo e Baianidade Nagô” Com quase 40 anos de carreira, a artista também é uma voz de resistência na luta LGBTQIA+.





Russo Passapusso - BaianaSystem (Foto :Divulgação)

Pré - Carnaval em São Paulo

Projeto de conteúdo, mídia e eventos do Brasil, o CarnaUol volta a todo vapor em 2023, com a oitava edição da festa pré-carnavalesca em São Paulo. Com data confirmada para 4 de fevereiro, a edição que antecede o Carnaval nacional acontecerá no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Para o CarnaUOL São Paulo são esperadas mais de 25 mil pessoas e, seguindo a tradição, o festival terá um line-up com grandes nomes de diversos gêneros musicais. A saber: Claudia Leitte, Barões da Pisadinha, BaianaSystem, Gloria Groove, Duboogz, Luisa Sonza e Zé Neto e Cristiano.





Lavagem do Bonfim

A Lavagem do Bonfim, tradicional festa do calendário de Salvador, acontece no dia 12 de janeiro. Entre as festas programadas está a do Clube dos Oficiais, na Cidade Baixa, com dois shows: Dilsinho – um dos maiores nomes do pagode nacional - e o baiano Thiago Aquino – fenômeno do arrocha e que acabou de gravar um DVD no Farol da Barra.





TUM-TUM-TUM*

1 O Sollar Baía preparou uma programação especial para o dia 25 de dezembro: o Natal Afrodisíaco. O pôr do sol do MAM será agitado pelo samba reggae da banda baiana comandada por Pierre Onássis. O centro gastronômico e de entretenimento do Museu de Arte Moderna da Bahia funciona das 16h às 22h. Mais informações através do número 71 984500955 e pelo Instagram @sollarbaia.

2 A cantora Sarajane inicia seus projetos de Verão com o Bailinho Axé Pra Você Sunset, domingo, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Com entrada gratuita, a festa começa às 17h com a banda Sua Fé . Em seguida, às 18h30, quem se apresenta é Chocolate Batidão. Sara também receberá Patrícia Gomes e Paula Sanffer, que hoje fazem parte do grupo Timbaladies. O projeto tem a direção musical do maestro saxofonista Marcos Café e do guitarrista Mel Trevisani.

3 A banda Nata do Samba está confirmada no Réveillon Celebration Bahia Sensation, dia 31 de dezembro, na Casa da Barra Eventos, na Avenida Oceânica. A contagem regressiva será ao som da mistura do samba. Ingressos na Bilheteria Digital, ou no stand instalado no segundo piso do Shopping da Bahia. Informações e vendas: 71 – 98800-4430 ou no site www.reveilloncelebrationbahia.net