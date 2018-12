Livro conta a história de Salvador através da eletricidade

Através de 540 páginas e mais de 300 gravuras, o livro A Cidade da Bahia e a Eletricidade (Caramurê) promove uma viagem no tempo, recontando quase dois séculos da história da capital baiana, a partir da chegada da eletricidade. Com autoria do professor Daniel Rebouças - que escreveu a maior parte dos textos- do artista plástico Fernando Oberlaender e da historiadora Juliana Farias, a obra será lançada hoje, no Salvador Shopping .

A narrativa começa antes da chegada da eletricidade e viaja pelo século XIX, quando a iluminação pública da cidade era feita com óleo de baleia e as casas eram iluminadas por lamparinas, que tinham como combustível azeites de peixe e oliva ou óleo de mamona. E segue com a chegada da iluminação à gás, do telégrafo, telefone, bondes elétricos, rádio e televisão, até chegar nos dias atuais.

O foco da obra é o impacto da chegada da energia e seus desdobramentos no cotidiano da capital. “Com o livro, entendemos a urbanização, a evolução tecnológica da cidade e o comportamento humano em função da chegada das novas tecnologias. Um dos nossos objetivos é mostrar como o soteropolitano reagiu a elas”, explica o editor do livro, Fernando Oberlaender.

Pinturas, fotografias, aquarelas e gravuras estão estampadas na maioria das páginas. As imagens, organizadas por um viés cronológico, são o fio condutor da narrativa. Fruto de seis anos de pesquisa, o livro reúne obras de artistas como Carybé, Bel Borba, Friedrich Salathé e registros de diversos fotógrafos, como Pierre Verger, Mário Cravo Neto e Victor Frond.

Segundo Oberlaender, mais de mil imagens foram coletadas durante as buscas. Os acervos da Biblioteca Nacional, do Museu de Arte da Bahia (MAB), dos arquivos públicos estadual e municipal, além de materiais de colecionadores, estão entre os conteúdos consultados. Entre as surpresas encontradas na pesquisa, Oberlaender destaca que as cabines do Elevador Lacerda conheceram a energia elétrica antes do resto da cidade.





Ficha

O quê: Lançamento do livro A Cidade da Bahia e a Eletricidade

Quando: Nesta quarta-feira (12), às 18h30

Onde: Salvador Shopping (Perto do estande da Caramurê, no primeiro piso)

*Integrante da 13ª turma do projeto Correio de Futuro. Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira.