Livro de escritora baiana fala sobre o tempo e sua passagem na vida

A escritora baiana Renata Fernandes lança no próximo domingo (26) mais um livro autoral infantil. A obra é a oitava na sua carreira de escritora, e o evento que marca o lançamento acontece na Livraria Cultura, no Shopping Salvador, a partir das 16h.

A temática do livro se prende a passagem do tempo e a relação que se cria com esse fato. Na ficção, Luiza é uma menina curiosa e que em determinado momento se questiona se os relógios têm vontade própria, ou até se podem atrasar e adiantar as horas.

Capa do livro infantil, que chega nas livrarias 26 de maio (Foto: Reprodução)

Uma leitura que se torna importante para as crianças, afinal é preciso se adaptar a essas novas formas de tempo, que são cada vez mais fluídas. “Quem já não pensou em ter esse poder? Mas será que é mesmo necessário se preocupar tanto com a passagem do tempo? Ou é melhor esquecer o relógio e aproveitar a infância em toda sua plenitude?”, questiona a autora.

Mas ao contrário do que parece, a narrativa “também serve para os adultos”, alerta Renata, para aqueles que cuidam das crianças em fase de formação do pensamento e seus ideais.

Na livraria, a sessão de autógrafos contará com a presença do ilustrador Heitor Neto. Além disso, o ator Sérgio Mício, do grupo de teatro Avatar, levará o personagem Juninho, que realizará dois momentos de contação da história do livro, às 16h30 e 17h30.