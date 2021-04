Livro destaca trajetória de João Carlos Sampaio

Aglutinador de pessoas, projetos e ideias. É assim que amigos, parentes e admiradores definem João Carlos Sampaio (1969-2014), jornalista baiano, crítico cinematográfico e curador que ganha homenagem nesta quinta-feira (9). Na data, acontece o lançamento do livro Pó da Estrada: Escritos de João Carlos Sampaio (Editora Gris | 240 páginas | R$ 65), com uma live no YouTube da Abraccine, às 19h.

A obra organizada e produzida por Flávia Santana e Tais Bichara reúne textos escritos por João para jornais, revistas, mostras e outros projetos feitos ao longo de seus 44 anos de vida. Inclui, ainda, um resgate poético da trajetória pessoal e profissional do jornalista que teve papel importante no campo cinematográfico da Bahia e do Brasil.

Além das organizadoras, o encontro virtual terá participação de Paulo Barreto e Rafael Carvalho, responsáveis pela curadoria de críticas de João; Lara Perl, coordenadora editorial do livro; e Rafa Moo, responsável pelo projeto gráfico. A live será mediada por Luiz Joaquim (PE) e terá como convidado Marcelo Lyra (SP), ambos da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), que teve João como um dos fundadores.

João Carlos Sampaio no set de Troca de Cabeça

(Foto: Jose Mamede/Divulgação)

Resgatar essa história tem dois motivos principais, na opinião de Tais Bichara, 31 anos. A organizadora explica que, de um lado, existe a importância da memória do próprio cinema recuperada por meio dos 20 anos de atuação do homenageado. “João, como muitas pessoas que pensam o cinema, sempre defendeu que a evolução da crítica cinematográfica é fundamental para a evolução da própria produção”, afirma Tais.

Além de ter o pensamento dele “como uma forma de se manter conectado com o que já foi dito sobre nosso cinema”, outro ponto destacado por ela é de cunho afetivo. Tais e Flávia eram amigas de João e, desde a sua morte, passaram a nutrir o desejo de participar do que fosse possível para homenageá-lo. “Para estar perto de alguma forma da memória dele”, reforça.

Sempre existia o desejo de fazer um livro que fosse além da biografia e da coletânea de críticas, continua. Por isso, o livro reúne textos publicados no Facebook de João e cedidos pela família, além de fotos de sua infância e um ensaio inédito feito pela fotógrafa Hury Ahmadi, em viagem a Aratuípe, cidade baiana onde nasceu. “É quase como se a gente tivesse devolvendo um pouquinho do ele fez”, agradece Tais.

“A gente sempre visualizou esse livro como uma forma de não se encerrar em algo que fosse interessante só para quem conheceu ele. De fato, é um livro para matar 10 centavos de saudade, mas também mapeia essa trajetória e traz pensamentos com o cuidado de tornar João acessível para quem não teve a sorte de conhecer ele. A intenção é manter essa figura ainda disponível e presente. E é uma memória do cinema baiano”, resume.

Serviço

O quê: Lançamento do livro Pó da Estrada: Escritos de João Carlos Sampaio

Quando: Sexta-feira (9), às 19h

Onde: YouTube da Abraccine (/abraccine)