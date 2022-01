Livro ensina oito caminhos para uma vida mais feliz e sem ansiedade

O livro "Viva sem ansiedade", do psicólogo, administrador e palestrante Sergio Manzione, foi lançado esse mês e já está disponível para venda no site do autor ou na Amazon.

A obra é um roteiro de viagem para o nosso interior, em uma busca pelo autoconhecimento, em busca de um local em que a ansiedade não chega.

O Brasil é um dos países com maior número de pessoas ansiosas no mundo, especialmente no contexto da pandemia. Em todo mundo, mais de 300 milhões são afetadas pelo problema.

(Foto: Divulgação)

O livro indica um passo a passo para aprender a andar em oito caminhos por uma vida mais feliz. Também traz 18 histórias baseadas em fatos reais de pessoas contando como superaram situações difíceis.

Os oito caminhos apresentados, que também nomeiam capítulos do livro, mostram a direção para o futuro desejável:

1. Veja a situação de outra forma

2. Aprenda mais sobre você

3. Pare de querer ser perfeito

4. Pare de se culpar

5. Domine o pânico

6. Viva o presente

7. Veja o lado positivo

8. Tenha um projeto de vida

Autor

Sergio Manzione é psicólogo clínico, especialista em avaliação psicológica, psicoterapeuta, administrador, mestre em engenharia da energia, e tem mais de 35 anos de atividades profissionais. .

Atualmente, atende em seu consultório e on-line, faz palestras, é colunista da Rádio Câmara FM e do Portal Muita Informação. Seu podcast “Psicologia Cotidiana” tem mais de 145 episódios, e mais de 400 respostas às perguntas dos ouvintes.