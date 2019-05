Livro infantil narra fábula sobre o tempo

Paulista radicada na Bahia, Renata Fernandes lança seu oitavo livro infantil neste domingo (26), às 16h, na Livraria Cultura, em Salvador. A produção traz uma reflexão sobre o tempo, direcionada para a criançada. Intitulado O Relógio só tem Pressa na Hora que Mais Interessa?, o livro aborda de forma leve e com muitas rimas a complexidade da passagem do tempo nas nossas vidas. O encontro será marcado por brincadeiras, contação de histórias e sessão de autógrafos.

Para dialogar com todos os públicos em sua mais nova publicação a autora usou a estratégia de incluir a criança em situações do cotidiano. “Eu usei a situação deles para trazer essa sensação da passagem do tempo, fazendo referência a coisas que eles gostam de fazer como brincar, por exemplo, e coisas que muitas crianças não gostam, como arrumar o quarto”, explica. Outra estratégia apontada por Renata para tingir seu público foram as rimas, o que ela considera ser um ótimo jeito de se comunicar com os pequenos.

A escolha do tema complexo tem relação com o que a escritora acredita ser uma boa literatura infantil. Segundo Renata, em suas produções ela sempre busca não subestimar a inteligência de seus leitores e é aí que mora o grande desafio de escrever para o público infantil: promover desafios na leitura, mas de forma que as crianças consigam aprender com eles e superá-los sem perder o interesse.

A autora ainda ressalta que o material traz aprendizados até mesmo aos adultos e promove uma reflexão sobre suas relações com o tempo e como isso se reflete nas crianças. “Eu acho que é necessário falar disso com os adultos para que eles percebam a forma como eles trabalham a noção de tempo com as crianças. Às vezes colocar muitas atividades na rotina da criança pode acabar acelerando a criança também e isso pode não ser bom”, observa.

A sessão de autógrafos vai contar também com a presença do ilustrador da obra, Heitor Neto. O evento ainda terá a presença de Sérgio Mício, do grupo de teatro Avatar, com o personagem Juninho, que realizará dois momentos de contação da história do livro: o primeiro às 16h30 e o segundo às 17h30, além de brincadeiras relacionadas ao tema da narrativa para divertir os pequenos.





Serviço

O quê: Lançamento do livro O Relógio só Tem Pressa na Hora que Mais Interessa?

Quando: Domingo (26), às 16h

Onde: Livraria Cultura, Salvador Shopping

Preço: R$ 38 (quem comprar no lançamento ganha desconto nos outros livros da autora)

Entrada Gratuita





* Com orientação da editora Ana Cristina Pereira