Livro infantil valoriza projetos futuros

Lia era uma menina que conversava com seu sonho. E ele era tão vívido que se chamava Turquesa. A menina e o sonho dividem o protagonismo da mais nova história da escritora baiana Palmira Heine, que lança o livrinho infantil O Sonho Azul neste sábado, às 11h, no Facebook e Youtube da Editora InVerso. As ilustrações são de Paula Kranz.

“Cada leitor pode fazer sua própria leitura, enxergando e resgatando seus próprios sonhos.... É uma metáfora para lembrar que, não importa a idade, os sonhos nos impulsionam”, pondera a autora.

No caso de Lia, o sonho ficou quase ficou para trás. Sem perceber, ela cresceu e perdeu o entusiasmo e colorido dos seus projetos.

“É assim com muitos de nós, adultos, que vivemos no automático, muitas vezes sem prestar atenção nas escolhas que estamos fazendo”, acrescenta Heine, autora de outros 14 íitulos dedicados a crianças e adolescentes. Os livros podem ser adquiridos por R$ 40 no site da editora (www.editorainverso.com.br) ou da autora (www.palmiraheine.com.br).