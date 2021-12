Livro infantojuvenil celebra Antônio Conselheiro

A editora Solisluna lança, na terça-feira (21), às 20h30, o livro Antonino Peregrino (59 páginas, R$ 49,90), escrito por Osvaldo Costa Martins e ilustrado por Luci Sacoleira. O lançamento será durante live no Youtube da editora, com as participações do autor e da ilustradora, mediada por Valéria Pergentino, sócia-diretora da Solisluna.

Nesta obra, palavras e figuras se entrelaçam para contar de forma poética a história de Antônio Conselheiro, figura mítica responsável por comandar o Arraial de Belo Monte, em Canudos, na Bahia, durante o século XIX.

O livro Antônio Peregrino é ilustrado por Luci Sacoleira (divulgação)

Narrada em primeira pessoa, a publicação aproxima o leitor da singularidade de Conselheiro e humaniza o homem também conhecido como Peregrino, devido às suas andanças pelo Nordeste. O livro é voltado para o público infanto-juvenil, mas alcança todas as idades. Foi lançado pela primeira vez em 2018, através de edital de cultura do Ceará, chegando a ser finalista do Prêmio Jabuti 2019.

“As questões implicadas em Canudos estão presentes também hoje: a segregação, a tentativa de silenciamento do Nordeste pelo Sudeste, a exclusão, a concentração de renda, de terra, o racismo, a xenofobia, as mentiras produzidas por certos centros de poder para esvaziar a força popular, tudo isso está em jogo. O Arraial de Belo Monte, fundado por Conselheiro, teve um final trágico, mas a história continua”, garante Osvaldo Costa Martins. O escritor e psicanalista baseou seu mestrado nos manuscritos deixados por Conselheiro, uma das lideranças populares mais importantes da história do Brasil.



