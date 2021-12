Livro investiga mímica corporal dramática de Étienne Decroux

O ator, diretor teatral e professor da UFBA, George Mascarenhas, apresenta seu primeiro livro, A Ação Mímica: Princípios e Poéticas da Mímica Corporal Dramática de Étienne Decroux, publicação que sai pelo selo da Edufba e integra as novas edições da Coleção Pesquisa em Artes.

O livro venceu o edital de publicação da Editora da Universidade Federal da Bahia como parte da tese de doutorado em Artes Cênicas, defendida em 2011, no PPGAC/UFBA, com orientação da multi-artista e professora Sonia Rangel. George Mascarenhas é também Mestre em Artes, formado em mímica corporal pela École de Mime Corporel Dramatique (Paris/Londres), dirigida por Steven Wasson e Corinne Soum, últimos assistentes do ator e mímico francês Étienne Decroux (1898-1991), erepresentante internacional no Brasil da WMO - World Mime Organization (Organização Mundial de Mímica).

“A publicação se articula diretamente com a minha pesquisa artística e acadêmica e também com as atividades de ensino que desenvolvo na Escola de Teatro da UFBA. Sentia muita falta de um material que servisse de apoio para os praticantes com informações gerais, um pouco da história da técnica, e de Étienne Decroux, e que explicasse o que é a mímica tanto em uma abordagem com exercícios práticos quanto nas perspectivas estética, filosófica e poética”, comenta o autor.

Esta primeira edição terá 300 exemplares, em cinco capítulos, apresentando a mímica corporal dramática, a técnica, estilo, essência, ação e reinvenção, assim como os versos e a poética dos percursos Decrouxianos na Bahia.

SERVIÇO - Lançamento virtual do livro A Ação Mímica: Princípios e Poéticas da Mímica Corporal Dramática de Étienne Decroux | Autor: George Mascarenhas | EDUFBA, R$ 44, 300 páginas.