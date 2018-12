As manifestações de junho de 2013, a Operação Lava Jato, as eleições presidenciais de 2014, os protestos antipetistas de 2015 e o impeachment da presidenta Dilma Rousseff são narrados no livro "Para onde vai a política brasileira?", que traz perguntas e respostas sobre os últimos acontecimentos que marcam a crise política no Brasil. O autor é o cientista político e professor Cláudio André de Souza. O lançamento acontece neste sábado (15), a partir das 17h, na livraria Leitura, no shopping Bella Vista.

O livro apresenta informações de bastidores e o que foi debatido pela imprensa, dando um caráter objetivo e factual às análises apresentadas ao longo da obra. A obra oferece novos pontos de debate sobre a política, em especial, sobre os rumos da esquerda brasileira e do lulismo, como fenômeno de representação eleitoral nos últimos anos.

"Para onde vai a política brasileira?" analisa o futuro da política democrática no país e as raízes das disputas societárias que não serão facilmente capturadas por uma representatividade do sistema político decorrente das eleições de 2018.

Cláudio André de Souza é mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), professor de Ciência Política da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), campus dos Malês (BA) e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Atualmente pesquisa temas relacionados à democracia, partidos políticos, representação, participação, protestos e movimentos sociais